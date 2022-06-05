Тексти Війна. Росіяни обстріляли Святогірську лавру, Україна та росія обмінялися тілами загиблих військових, а в Сєвєродонецьку тривають бої за контроль над містом. День 102: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 5 червня 2022 Російські війська поцілили у Всіхсвятський скит Святогірської лаври, через що президент Зеленський заявив, що росія не може залишатися в ЮНЕСКО. Україна та росія обмінялися тілами загиблих військових за формулою «160 на 160». Євросоюз почав роботу над сьомим пакетом санкцій проти рф. Міністр оборони Резніков вважає, що за оптимістичними прогнозами війна може закінчитися до кінця року. У Сєвєродонецьку тривають бої за місто. Українські захисники перегрупувалися і намагаються повернути повний контроль над містом. Про головні події сто другого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 4 червня — тут).