ЗСУ намагаються відновити контроль над Сєвєродонецьком

Українські військові намагаються повернути повний контроль над Сєвєродонецьком.

Про це заявив керівник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк.

«Був певний військовий успіх з боку орків, яким вдалося пройти в місто і захопити досить суттєву його частину, майже розділивши навпіл — якщо ми кажемо про житлові квартали, де вони можуть себе почувати впевнено. Але нашим військовим вдалося перегрупуватися, побудувати лінію оборони. І зараз вживаються всі необхідні заходи для того, щоб все-таки місто повернути під повний контроль України. Місто залишається українським», — заявив він.

За словами Стрюка, ситуація «досить напружена, але є сподівання і є впевненість Збройних сил, що все вдасться».

Він нагадав, що до початку штурму в Сєвєродонецьку залишалося близько 13 тисяч населення. «Враховуючи, що вже третю добу тривають постійні вуличні бої, те населення, яке було, воно й залишається, за винятком невеликої частини, яку оркам вдалося вивезти з міста примусово на окуповану територію», — підкреслив Стрюк.