Війна. ЄС оголосив шостий пакет санкцій проти росії, ЗСУ витіснили росіян з 20% Сєвєродонецька, від початку війни Сили оборони звільнили від окупації 1 017 населених пунктів. День 101: онлайн

Європейський Союз офіційно оголосив про запровадження шостого пакета санкцій проти росії. Ідеться про нафтове ембарго і відключення трьох ключових банків від системи SWIFT. Збройні сили України відтіснили росіян з 20% території Сєвєродонецька — тепер українські сили контролюють половину обласного центру і продовжують відбивати територію. Від початку російського вторгнення Сили оборони України звільнили від окупантів 1 017 населених пунктів. Про головні події сто першого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 3 червня — тут).