Офіс президента: За 100 днів війни українські захисники звільнили 1 017 населених пунктів

За 100 днів війни Сили оборони України звільнили від російських окупантів 1 017 населених пунктів.

Про це під час брифінгу повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також відзвітував про відновлення інфраструктури на звільнених територіях. Так, за словами Тимошенка, протягом повномасштабної війни: