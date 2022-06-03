ЗСУ відбили 20% території Сєвєродонецька — росія втратила багато техніки й особового складу

Українські сили оборони посунули російських військових у Сєвєродонецьку на 20%, тепер росія контролює близько половини міста, хоча днем раніше окупанти займали 70% території.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він також заперечив твердження деяких аналітиків про те, що Сєвєродонецьк може бути захоплений за найближчі два тижні, — події останніх двох днів продемонстрували, як ЗСУ можуть витискати ворога.

За словами Гайдая, росіяни втратили багато техніки й особового складу, зокрема кадировців. Гайдай переконаний, що коли в України буде далекобійна зброя, ми зможемо відсунути російську артилерію назад.