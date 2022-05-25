Війна. Окупанти на Донбасі наступають на чотирьох напрямках, зайшли у Світлодарськ, а ЄС виділяє Україні ще €500 млн військової допомоги. День 91: онлайн

На Донбасі російські окупанти наступають на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському та Донецькому напрямках, увійшли у місті Світлодарськ Донецької області. Тим часом Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні ще €500 мільйонів військової допомоги. З цього траншу €490 млн підуть на летальну зброю, а решта €10 млн — на покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.