Тексти Війна. Першого військового рф засудили до довічного, понад 87 загиблих внаслідок авіаудару у Десні, 20 країн узгодили військову допомогу Україні. День 90: онлайн Автор: Анна Холоднова Дата: 00:00, 24 травня 2022 21-річний російський солдат Вадим Шишимарин після того, як український суд засудив його до довічного ув'язнення за вбивство беззбройного цивільного. Фото Максима Марусенка/NurPhoto Getty Images Getty Images / «Бабель» Соломʼянський районний суд Києва виніс перший вирок російському воєнному злочинцеві Вадиму Шишимаріну, який застрелив 62-річного мешканця Сумщини. Володимир Зеленський повідомив, що після авіаудару по селищу Десна Чернігівської області, якого росія завдала 17 травня, під уламками виявлено 87 тіл загиблих. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що 20 країн узгодили надання нової військової допомоги Україні. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.