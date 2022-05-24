Рада ЄС затвердила виділення Україні ще €500 млн військової допомоги

Рада Європейського Союзу затвердила виділення Україні ще €500 мільйонів військової допомоги.
Таким чином, загальна сума допомоги зросте до €2 мільярдів. З цього траншу €490 млн підуть на летальну зброю, а також €10 млн призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.
«Історія завтрашнього дня пишеться сьогодні, на полях битв України. З цима 500 мільйонами євро ЄС виділив загалом 2 мільярди євро на підтримку поставок військової техніки Збройним силам України з країн-членів ЄС. Ця підтримка є лише частиною європейських зусиль, щоб допомогти Україні захистити себе. ЄС та його країни-члени налаштовані продовжувати. Ми робили це з початку війни і будемо продовжувати до кінця», — зазначив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Обсяг обладнання, яке буде надано в новому пакеті підтримки, відповідає поточним пріоритетам, висловленим українським урядом.
- 23 травня 20 країн узгодили надання нової військової допомоги Україні. Серед них — Італія, Данія, Греція, Норвегія та Польща. Данія, зокрема, надасть Україні протикорабельні ракети Harpoon та пускові установки до них, заявив Остін. Чехія передасть Україні бойові гелікоптери. Польща, Італія, Норвегія та Греція анонсували передачу Україні артилерійських систем та боєприпасів до них.
- 21 травня президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає виділення $40 мільярдів допомоги Україні, яка бореться з повномасштабним вторгненням росії.
- 16 травня країни-члени Євросоюзу домовилися виділити Україні ще €500 мільйонів військової допомоги. Але домовитися про введення шостого пакету санкцій проти росії так і не вдалося.