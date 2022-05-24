Глава Донецької ОДА: ЗСУ відійшли зі Світлодарська, бо окупанти оточили місто з трьох сторін

Українські військові залишили Світлодарськ, щоб зайняти більш вигідні позиції та перегрупуватися.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, Світлодарськ був оточений з трьох сторін і місто могли оточити повністю, тому командування вирішило відійти на більш вигідні позиції.
«Сталося так, що три населені пункти опинилися під контролем російських окупантів», — заявив Кириленко та додав, що під окупацією росіян опинилися приблизно 9 тисяч людей.
«Саме місто обстрілювали не так активно, як Авдіївку, Попасну та інші, тому чимала кількість людей залишилась», — пояснив глава ОДА.
- Російські окупаційні війська наступають на чотирьох напрямках: Донецькому, Лиманському, Сєвєродонецькому та Бахмутському.