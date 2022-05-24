Глава Донецької ОДА: ЗСУ відійшли зі Світлодарська, бо окупанти оточили місто з трьох сторін

Українські військові залишили Світлодарськ, щоб зайняти більш вигідні позиції та перегрупуватися.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, Світлодарськ був оточений з трьох сторін і місто могли оточити повністю, тому командування вирішило відійти на більш вигідні позиції.

«Сталося так, що три населені пункти опинилися під контролем російських окупантів», — заявив Кириленко та додав, що під окупацією росіян опинилися приблизно 9 тисяч людей.

«Саме місто обстрілювали не так активно, як Авдіївку, Попасну та інші, тому чимала кількість людей залишилась», — пояснив глава ОДА.