Війна. Росія готується до затяжної війни, окупанти вивозять з «Азовсталі» українських військових, а Україна призупинила переговори з росією. День 84: онлайн

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі росія готується почати довготривалу військову операцію, війна переходить у затяжну фазу, але Україна має завадити росії це зробити. Тим часом російські військові другий день поспіль вивозять з маріупольського заводу «Азовсталь» українських військових. Їх доправляють в окуповану Оленівку Донецької області, а потім мають обміняти на полонених росіян. Тим часом радник голови Офісу президента і член перемовної делегації Михайло Подоляк заявив про призупинення переговорів з росією щодо війни. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.