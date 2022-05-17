Війна. З «Азовсталі» вивезли 264 українських військових, ЗСУ вийшли на державний кордон на Харківщині та запобігли прориву кордону на Сумщині. День 83: Онлайн

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про початок операції з порятунку заблокованих на території «Азовсталі» військових. До окупованого Новоазовська Донецької області доставили 53 важкопоранених бійців. Ще 211 — евакуювали через гуманітарний коридор в окуповану Оленівку, їх планують обміняти. На Харківщині бійці Тероборони ЗСУ відтіснили сили рф, вийшли на державний кордон України та відновили там прикордонний знак. А прикордонники зупинили спробу росіян прорвати кордон у Сумській області. Про головні події 83-го дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля». Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.