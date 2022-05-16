Тексти

Війна. Окупанти обстріляли Львівщину ракетами, а на «Азовсталь» скинули фосфорні бомби, Швеція і Фінляндія через війну в Україні вступають до НАТО. День 82: онлайн

Автор:
Олег Панфілович
Дата:
Війна. Окупанти обстріляли Львівщину ракетами, а на «Азовсталь» скинули фосфорні бомби, Швеція і Фінляндія через війну в Україні вступають до НАТО. День 82: онлайн

Жінка показує розвалини її будинку у селі Козаровичі (Київська область), зруйнованого під час російської окупації, 14 травня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

У неділю зранку російські окупанти атакували Львівщину, дві крилаті ракети вдалось збити. Ракети запускали з акваторії Чорного моря. Удар завдали по обʼєкту військової інфраструктури — він зруйнований. Також окупанти вперше застосували фосфорні бомби, атакуючи завод «Азовсталь» у Маріуполі. Самі окупанти заявили, що використали запалювальні снаряди, температура горіння близько 2 тисяч °C. Російське вторгнення провокує розширення НАТО — у неділю Фінляндія та Швеція оголосили про рішення вступити до альянсу.