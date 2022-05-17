Міністр оборони Резніков попередив, що росія готується до довготривалої війни

Міністр оборони Олексій Резніков виступив на засіданні Ради ЄС на рівні глав оборонних відомств. Він повідомив, що росія готується до довготривалої війни.

Свою промову Резніков опублікував на своїй сторінці у Facebook.

«За багатьма ознаками росія готується до ведення довготривалої військової операції. Війна переходить у затяжну фазу. Ми бачимо, як на Херсонщині, у Запорізькій області російські окупанти активно ведуть інженерні та фортифікаційні роботи, щоб за необхідності перейти до оборони», — пояснив він.

Резніков зазначив, що за 80 днів війни українська армія вже знищила близько 17 БТГр армії рф, у кожній з яких від 600 до 800 військових. Однак наразі в бойових діях з боку росії бере участь орієнтовно 91 БТГр, ще 55 можуть залучити з резервів.

«З огляду на це ми хочемо перемогти ворога і звільнити наші території у найкоротший термін. Не дати росії затягнути конфлікт. Тому ми дуже зацікавлені отримувати міжнародну допомогу, купувати зброю максимально швидко та в потрібній кількості. Нам потрібні танки, бронемашини, засоби ураження на дальніх дистанціях (MLRS, важка артилерія, авіація, ракети). Ми прагнемо зберегти життя наших людей», — наголосив міністр.