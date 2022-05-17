Офіс президента: Україна призупинила переговори з росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про призупинення переговорів між Україною та росією.

Про це він заявив в ефірі національного онлайн-марафону.

«Проте його буде поновлено, і, як мені здається, модератором буде Зеленський», — зазначив радник глави ОП.

Він також наголосив, що віддавати щось, аби «зберегти обличчя» путіну, Україна не збирається — суспільство заплатило величезну ціну.

Перед цим російське видання «КоммерсантЪ» із посиланням на заступника міністра закордонних справ Андрія Руденка повідомило, що перемовини призупинені.