Офіс президента: Україна призупинила переговори з росією

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про призупинення переговорів між Україною та росією.
Про це він заявив в ефірі національного онлайн-марафону.
«Проте його буде поновлено, і, як мені здається, модератором буде Зеленський», — зазначив радник глави ОП.
Він також наголосив, що віддавати щось, аби «зберегти обличчя» путіну, Україна не збирається — суспільство заплатило величезну ціну.
Перед цим російське видання «КоммерсантЪ» із посиланням на заступника міністра закордонних справ Андрія Руденка повідомило, що перемовини призупинені.
Останні очні переговори між Україною та росією відбулися 29 березня у Стамбулі. Тоді українська сторона запропонувала рф проєкт договору про власні гарантії безпеки, нейтральний статус. Документ декларував вступ України до ЄС і передбачав перемовини з кремлем щодо долі окупованого Криму протягом наступних 15 років.