Війна. Росіяни обстрілюють Луганщину та Запоріжжя, війська рф привели в бойову готовність у Придністровʼї, а понад 40 держав планують військову допомогу Україні. День 63: онлайн «Бабеля»

Уранці 26 квітня російські військові обстріляли ракетами Запоріжжя і влучили на територію одного з підприємств, одна людина загинула. Упродовж доби росіяни обстрілюють усю Луганську область — основні зусилля кинули на Рубіжне та Попасну. Третім є напрямок на Сєвєродонецьк і Лисичанськ від Золотого. Неспокійно і у Молдові — за даними українського Генштабу, на території невизнаного Придністровʼя підрозділи оперативної групи російських військ приведені в повну бойову готовність. Крім цього, у Німеччині відбулася перша зустріч міністрів оборони країн НАТО та партнерів Альянсу з понад 40 країн. Тема зустрічі — військова допомога Україні. Міністерство оборони Німеччини вже оголосило про рішення постачати Україні зенітні комплекси Gepard. Про головні події 63 дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 26 квітня — тут).