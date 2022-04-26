Унаслідок ракетного удару по Запоріжжю одна людина загинула, одна — поранена

Унаслідок ранкового ракетного удару по Запоріжжю загинула одна людина, одна — поранена.

Про це повідомляють у Запорізькій обласній військовій адміністрації.

Одна ракета розірвалася в повітрі, а дві влучили на територію одного з підприємств. Відомо про одного загиблого й одного пораненого.

Інфраструктурні об’єкти на підприємстві зруйновані та пошкоджені. Зараз на місці ліквідують наслідки ракетної атаки рф, тож інформація про постраждалих може бути неточною.