Війна. Окупанти обстріляли пʼять залізничних станцій, військові рф захопили Херсонську міськраду, ЗСУ звільнили вже понад 900 населених пунктів. День 62: онлайн «Бабеля»

Уранці 25 квітня протягом години під ворожий обстріл потрапили відразу пʼять залізничних станцій у центрі та на заході України, один залізничник загинув і четверо поранені. У Херсоні російські військові захопили будівлю міської ради. Вони зняли українські прапори та наказали всім працівникам залишити приміщення. Станом на вечір 25 квітня вдалося деокупувати вже 931 населений пункт. Ще багато міст і громад перебувають під тимчасовим контролем армії рф. Про головні події 62 дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 25 квітня — тут).