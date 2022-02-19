30 років тому тризуб став Державним гербом сучасної України. Великий та малий герб не плутаєте? А звідки взявся тризуб, знаєте? Тест «Бабеля» про історію українського герба

Девʼятнадцятого лютого 1992 року Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Це був останній затверджений державний символ України після гімну та прапора. У сучасній історії він став одним із головних гербів української державності поряд із галицьким левом і козаком з мушкетом. Але тризуб відомий ще з часів князівської доби Київської Русі. А памʼятаєте, тризуб якого київського князя ліг в основу українського герба? Чим малий герб відрізняється від великого? А який герб міг зʼявитися в України на початку ХХ століття замість тризубу? Тоді перевірте свої знання в тесті «Бабеля» про історію українського тризуба (а ще у нас є тест про історію Києва та про історію Визвольної війни Богдана Хмельницького).