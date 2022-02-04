У 1648 році Богдан Хмельницький став запорізьким гетьманом і очолив козацьке повстання. Усі битви памʼятаєте? Дорошенка та Порошенка не плутаєте? Тест про історію Визвольної війни

Четвертого лютого 1648 року Богдана Хмельницького було обрано гетьманом Війська Запорозького. Це стало початком повстання, яке переросло в Національно-визвольну війну. За її підсумками в центральній частині українських етнічних земель постала козацька держава на чолі з гетьманом. Памʼятаєте, із ким Хмельницький укладав союзи? Які битви виграв, а які програв? Де була столиця Гетьманщини? А що сталося із козацькою державою після смерті Хмельницького? Перевірте свої знання в тесті «Бабеля» про історію українського повстання 1648—1657 років (а ще у нас є тест про історію Києва).