В 1648 году Богдан Хмельницкий стал запорожским гетманом и возглавил казацкое восстание. Все битвы помните? Дорошенко и Порошенко не путаете? Тест об истории Освободительной войны

Четвертого февраля 1648 года Богдан Хмельницкий был избран гетманом Войска Запорожского. Это стало началом восстания, которое переросло в Национально-освободительную войну. По ее итогам в центральной части украинских этнических земель появилось казацкое государство во главе с гетманом. Помните, с кем Хмельницкий заключал союзы? Какие сражения выиграл, а какие проиграл? Где была столица Гетманщины? А что стало с казацкой державой после смерти Хмельницкого? Проверьте свои знания в тесте «Бабеля» об истории украинского восстания 1648—1657 годов (а еще у нас есть тест об истории Киева).