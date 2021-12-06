В 1240 году хан Батый захватил и разрушил Киев. А когда его построили? Сколько ворот было? Всех князей помните? Тест «Бабеля» об истории города

В сентябре 1240 года внук Чингисхана Батый с большим войском подошел к Киеву. По одной из версий, осада длилась три месяца, а 6 декабря монголы захватили, разграбили и разрушили город. Киевская Русь тогда и так переживала не лучшие времена — погрязла в междоусобицах и разбилась на отдельные княжества. А падение Киева стало фактически концом Руси. А что было до монголо-татарского нашествия? Сколько лет Киеву? Кто из князей объявил его «матерью городов русских»? А кто устроил «большое строительство»? Как монголы смогли захватить укрепленный город? «Повесть временных лет» читали? Проверьте свои знания в тесте «Бабеля» об истории Киева.