У 1240 році хан Батий захопив і зруйнував Київ. А коли його збудували? Скільки брам було? Усіх князів памʼятаєте? Тест «Бабеля» про історію міста

У вересні 1240 року онук Чингісхана Батий із великим військом підійшов до Києва. За однією з версій, облога тривала три місяці, а 6 грудня монголи захопили, пограбували та зруйнували місто. Київська Русь тоді й так переживала не найкращі часи — загрузла в міжусобицях і розбилася на окремі князівства. А падіння Києва стало фактично кінцем Русі. А що було до монголо-татарської навали? Скільки років Києву? Хто із князів оголосив його «матірʼю міст руських»? А хто влаштував «велике будівництво»? Як монголи змогли захопити укріплене місто? «Повість минулих літ» читали? Перевірте свої знання в тесті «Бабеля» про історію Києва.