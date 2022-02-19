30 лет назад тризуб стал Государственным гербом современной Украины. Большой и малый герб не путаете? А откуда взялся тризуб, знаете? Тест «Бабеля» об истории украинского герба

Девятнадцатого февраля 1992 года Верховная Рада утвердила тризуб как малый герб Украины. Это был последний утвержденный государственный символ Украины после гимна и флага. В современной истории он стал одним из главных гербов украинской государственности наряду с галицким львом и казаком с мушкетом. Но тризуб известен еще со времен княжеской эпохи Киевской Руси. А помните, тризуб какого именно киевского князя лег в основу украинского герба? А чем малый герб отличается от большого? А какой герб мог появиться у Украины в начале ХХ века вместо тризуба? Тогда проверьте свои знания в тесте «Бабеля» об истории украинского тризуба (а еще у нас есть тест об истории Киева и об истории Освободительной войны Богдана Хмельницкого).