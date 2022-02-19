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30 лет назад тризуб стал Государственным гербом современной Украины. Большой и малый герб не путаете? А откуда взялся тризуб, знаете? Тест «Бабеля» об истории украинского герба

Автор:
Сергей Пивоваров
Редактор:
Евгений Спирин
Дата:
30 лет назад тризуб стал Государственным гербом современной Украины. Большой и малый герб не путаете? А откуда взялся тризуб, знаете? Тест «Бабеля» об истории украинского герба

Проекция Государственного герба на щит с советской символикой киевского монумента «Родина-мать» в ночь перед празднованием Дня Государственного флага Украины, 22 августа 2020 года.

Getty Images / «Бабель»

Девятнадцатого февраля 1992 года Верховная Рада утвердила тризуб как малый герб Украины. Это был последний утвержденный государственный символ Украины после гимна и флага. В современной истории он стал одним из главных гербов украинской государственности наряду с галицким львом и казаком с мушкетом. Но тризуб известен еще со времен княжеской эпохи Киевской Руси. А помните, тризуб какого именно киевского князя лег в основу украинского герба? А чем малый герб отличается от большого? А какой герб мог появиться у Украины в начале ХХ века вместо тризуба? Тогда проверьте свои знания в тесте «Бабеля» об истории украинского тризуба (а еще у нас есть тест об истории Киева и об истории Освободительной войны Богдана Хмельницкого).