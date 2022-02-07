Bloomberg помилково оголосило про вторгнення Росії в Україну. Так, західні журналісти теж помиляються! Ось як тиражували фейк про «Титанік», «ховали» президентів та вигадали країну Кирзбекистан

У катастрофі «Титаніка» ніхто не загинув

У ніч із 14 на 15 квітня 1912 року найбільший на той час пасажирський лайнер «Титанік» зіткнувся з айсбергом під час свого першого рейсу з Великої Британії до США та затонув у Північній Атлантиці. Ця катастрофа стала однією з найбільших в історії корабельних аварій, з 1 324 пасажирів і 899 членів екіпажу «Титаніка» тільки 711 вдалося врятуватися.

Катастрофа, звісно, стала новиною світового масштабу. Проте вранці 15 квітня перші шпальти багатьох газет вийшли з заголовками про те, що всіх пасажирів «Титаніка» врятовано, а саме судно буксирують у Галіфакс — канадський порт на атлантичному узбережжі. На початку навіть офіційні представники компанії-власника лайнера White Star заявили, що всіх пасажирів евакуювали на інше судно. Ця дезінформація швидко рознеслася по всьому світу, її продовжували передруковувати ще кілька днів після катастрофи. Причому деякі видання посилалися на радіоповідомлення Герберта Джеймса Хеддока — капітана лайнера-близнюка «Титаніка» під назвою «Олімпік», який у цей час перетинав Атлантику у зворотному напрямку.

Syracuse Herald була однією з багатьох газет світу, які повідомили, що всі пасажири «Титаніка» були врятовані.

Через тиждень газета The New York Times спробувала розібратися в цій історії та поговорила з Хеддоком. Виявилося, що сталася плутанина в радіоефірі. Після того як «Титанік» передав сигнал лиха, повідомлення почали передавати від одного судна до іншого. Серед іншого в ефірі звучало запитання: «Чи всі пасажири у безпеці?» Про це запитував і Хеддок, але «Олімпік» на той момент був надто далеко від місця аварії. Через перешкоди в ефірі інформація про «Титанік» змішалася з повідомленням про нафтовий танкер, який саме в цей час буксирували в порт Галіфаксу. Так і зʼявилися заголовки, які деякі ЗМІ поспішили надрукувати в гонитві за сенсацією.

Обама бен Ладен мертвий

У травні 2011 року США оголосили про ліквідацію ватажка терористичної організації «Аль-Каїда» Усами бен Ладена. Саме він стояв за терактами 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку. Десять років він залишався найбільш розшукуваним терористом у світі. Його вистежили у Пакистані, а наказ про початок операції з ліквідації віддавав особисто американський президент Барак Обама.

Прізвище президента США потрапило в сюжети новин про вбивство ватажка «Аль-Каїди». Щоправда, деякі ЗМІ помилково повідомили про «загибель» хазяїна Білого дому. Співробітники телеканалу Fox News переплутали в титрах імʼя Osama (Усама) та прізвище Obama (Обама).

Цей телеканал часто критикує політиків та президентів — демократів. Тому спершу багато хто запідозрив, що помилка була не випадковою. Але виявилось, що подібних помилок у титрах і навіть обмовок в ефірах припускалися CNN, ABC News, MSNBC та інші американські новинні канали. Причому деякі припускалися подібних помилок і через кілька років.

ЗМІ завчасно «ховали» Джорджа Буша — старшого та його дружину

Підготовка заголовків і текстів для різних сценаріїв, як це було у випадку з Bloomberg, — поширена практика в медіа. І іноді буває, що такі заготовки публікують помилково. Особливо це стосується некрологів.

Дружина 41-го президента США Джорджа Буша — старшого Барбара довго боролася з хронічною хворобою легень. У квітні 2018 року представник сімʼї оголосив, що здоровʼя Барбари Буш погіршується, але вона вирішила не звертатися за додатковою медичною допомогою, а провести час, що залишився, з сімʼєю. Того ж дня телеканал CBS опублікував про неї некролог, причому в заголовку була позначка «не публікувати». За деякий час статтю прибрали.

Її чоловіка, Джорджа Буша — старшого, теж «ховали» завчасно, але в Німеччині. У листопаді 2012 року він потрапив у відділення інтенсивної терапії через ускладнення після бронхіту. За кілька днів представник сімʼї повідомив, що Буш-старший іде на поправку. Але німецький журнал Der Spiegel помилково опублікував про нього некролог. За кілька хвилин публікацію видалили, а видання вибачилося за технічну помилку.

Лукашенко замість Порошенка

У лютому 2015 року під час чергового загострення на Донбасі в Мінську зібралися глави держав «нормандської четвірки» — України, Франції, Німеччини та Росії (про формати переговорів щодо Донбасу детальніше читайте тут).

У переговорах брали участь на той момент чинні президенти України та Франції Петро Порошенко і Франсуа Олланд, канцлер Німеччини Ангела Меркель і донині незмінний президент РФ Володимир Путін.

За підсумками переговорів британський журнал The Economist опублікував гостру карикатуру на їх учасників. Щоправда, художник сплутав президента України Петра Порошенка з білоруським лідером Олександром Лукашенком.

Вигадана країна Кирзбекистан

У січні 2015 року репортер The New York Times Джон Бранч випустив історію про пригоди американського скелелаза Томмі Колдуелла у різних країнах світу. Проте журналіст трохи заплутався у середньоазіатських республіках і назвав Киргизстан Кирзбекистаном.

Помилку помітили читачі та колеги з інших видань. The New York Times виправили матеріал і перепросили, написавши, що «Колдуелл перебував у Киргизстані, а не в Кирзбекистані, якого не існує».

Але вже було пізно. Кирзбекистан став інтернет-мемом. У Twitter зʼявилися тисячі повідомлень із хештегом #Kyrzbekistan, а пізніше — віртуальна держава Кирзбекистан зі своїм твіттер-акаунтом та іншими «офіційними» сторінками. Для нової країни вигадали «давню столицю Бішкент» та державне гасло «Ми існуємо». Зʼявилися сайти з путівниками для туристів, які збираються відвідати «далеку, але таку близьку країну».

Утім, із Киргизстаном були проблеми не лише у журналістів, а й у політиків. У 2013 році незадовго до того призначений держсекретарем США Джон Керрі під час виступу похвалив американських дипломатів, які «підтримують демократичні інститути в Кирзахстані».

Від помилок ніхто не застрахований, головне — вчасно їх визнавати та виправляти. А підтримати чесну журналістику донатом — це безпомилкове рішення!