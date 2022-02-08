Bloomberg по ошибке объявило о вторжении России в Украину. Да, западные журналисты тоже ошибаются! Вот как тиражировали фейк о «Титанике», «хоронили» президентов и придумали страну Кырзбекистан

В катастрофе «Титаника» никто не погиб

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года крупнейший на то время пассажирский лайнер «Титаник» столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Великобритании в США и затонул в Северной Атлантике. Эта катастрофа стала одной из самых крупных в истории кораблекрушений, из 1 324 пассажиров и 899 членов экипажа «Титаника» только 711 удалось спастись.

Катастрофа, естественно, стала новостью мирового масштаба. Однако утром 15 апреля первые полосы многих газет вышли с заголовками о том, что все пассажиры «Титаника» спасены, а само судно буксируют в Галифакс — канадский порт на атлантическом побережье. Поначалу даже официальные представители компании-владельца лайнера White Star заявили, что всех пассажиров эвакуировали на другое судно. Эта дезинформация быстро разнеслась по всему миру, ее продолжали перепечатывать даже спустя несколько дней после катастрофы. Причем некоторые ссылались на радиосообщение Герберта Джеймса Хэддока — капитана лайнера-близнеца «Титаника» под названием «Олимпик», который в это время пересекал Атлантику в обратном направлении.

Syracuse Herald была одной из многих газет мира, сообщивших, что все пассажиры «Титаника» были спасены.

Спустя неделю газета The New York Times попыталась разобраться в этой истории и поговорила с Хэддоком. Оказалось, что всему виной была путаница в радиоэфире. После того как «Титаник» передал сигнал бедствия, сообщения стали передаваться от одного судна к другому. Среди прочего в эфире звучал вопрос: «Все ли пассажиры в безопасности?» Об этом спрашивал и Хэддок, но «Олимпик» на тот момент был слишком далеко от места крушения. Из-за помех в эфире информация о «Титанике» смешалась с сообщением о нефтяном танкере, который как раз в это время буксировали в порт Галифакса. Так и получились заголовки, которые некоторые СМИ поспешили напечатать в погоне за сенсацией.

Обама бен Ладен мертв

В мае 2011 года США объявили о ликвидации главаря террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена. Именно он стоял за терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Десять лет он оставался самым разыскиваемым террористом в мире. Его выследили в Пакистане, а приказ о начале операции по ликвидации отдавал лично американский президент Барак Обама.

Фамилия президента США попала в новостные сюжеты об убийстве главаря «Аль-Каиды». Правда, некоторые СМИ по ошибке сообщили о «гибели» главы Белого дома. Сотрудники телеканала Fox News перепутали в титрах имя Osama (Усама) и фамилию Obama (Обама).

Этот телеканал часто критикует политиков и президентов — демократов. Поэтому поначалу многие заподозрили, что ошибка была не случайной. Но оказалось, что подобные опечатки и даже оговорки в эфирах допускали CNN, ABC News, MSNBC и другие американские новостные каналы. Причем некоторые допускали подобные ошибки и спустя несколько лет.

СМИ раньше времени «хоронили» Джорджа Буша — старшего и его жену

Заготовки заголовков и текстов для разных сценариев, как это было в случае с Bloomberg, — распространенная практика в медиа. И случается, что такие заготовки публикуют по ошибке. Особенно это касается некрологов.

Жена 41-го президента США Джорджа Буша — старшего Барбара долго боролась с хронической болезнью легких. В апреле 2018 года представитель семьи объявил, что здоровье Барбары Буш ухудшается, но она решила не обращаться за дополнительной медицинской помощью, а провести оставшееся время с семьей. В тот же день телеканал CBS опубликовал о ней некролог, причем в заголовке была пометка «не публиковать». Через некоторое время статью убрали.

Ее супруга, Джорджа Буша — старшего, тоже «хоронили» раньше времени, но в Германии. В ноябре 2012 года он попал в отделение интенсивной терапии из-за осложнений после бронхита. Через несколько дней представитель семьи сообщил, что Буш-старший идет на поправку. Но немецкий журнал Der Spiegel по ошибке опубликовал о нем некролог. Через несколько минут публикацию удалили, а издание извинилось за техническую ошибку.

Лукашенко вместо Порошенко

В феврале 2015 года во время очередного обострения на Донбассе в Минске собрались главы государств «нормандской четверки» — Украины, Франции, Германии и России (о форматах переговоров по Донбассу детальнее читайте здесь).

В переговорах участвовали на то время действующие президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и до сих пор бессменный президент РФ Владимир Путин.

По итогам переговоров британский журнал The Economist опубликовал острую карикатуру на их участников. Правда, художник спутал президента Украины Петра Порошенко с беларусским лидером Александром Лукашенко.

Выдуманная страна Кырзбекистан

В январе 2015 года репортер The New York Times Джон Бранч выпустил историю о приключениях американского скалолаза Томми Колдуэлла в разных странах мира. Однако журналист немного запутался в среднеазиатских республиках и назвал Кыргызстан Кырзбекистаном.

Ошибку заметили читатели и коллеги из других изданий. The New York Times исправили материал и извинились, написав, что «Колдуэлл находился в Кыргызстане, а не в Кырзбекистане, которого не существует».

Но было уже поздно. Кырзбекистан стал интернет-мемом. В Twitter появились тысячи сообщений с хэштегом #Kyrzbekistan, а позже — виртуальное государство Кырзбекистан со своим твиттер-аккаунтом и другими «официальными» страницами. Для новой страны придумали «древнюю столицу Бишкент» и государственный лозунг «Мы существуем». Появились сайты с путеводителями для туристов, которые собираются посетить «далекую, но такую близкую страну».

Впрочем, с Кыргызстаном были проблемы не только у журналистов, но и у политиков. В 2013 году недавно назначенный госсекретарем США Джон Керри во время выступления похвалил американских дипломатов, которые «поддерживают демократические институты в Кырзахстане».

От ошибок никто не застрахован, главное — вовремя их признавать и исправлять. А поддержать честную журналистику донатом — это безошибочное решение!