Глави кількох держав бойкотують Олімпіаду в Пекіні. То й що? Та нічого! На Олімпіадах вже понад сто років влаштовують протести, бойкоти і навіть теракти. А перемагають великі гроші

Протести з національними прапорами Лондон, 1908 рік. Саме з цієї Олімпіади розпочалися перші публічні акції протесту. На церемонії відкриття цих Ігор збірні вперше мали влаштувати ходу під своїми національними прапорами. Фінляндія на той момент входила до складу Російської імперії. Фінам дозволили виступати окремою збірною, але на церемонії відкриття заборонили використовувати фінський прапор. Зрештою крокувати під російським прапором спортсмени відмовилися, і фінський прапороносець пройшов без прапора. На цих іграх сталася ще одна історія з національним прапором. Організатори спочатку помилково вивісили замість американського та шведського прапори Китаю та Японії, які не брали участі в Іграх. Шведи сприйняли інцидент з розумінням, а ось американці образилися. Проходячи перед ложею глави держави країни-господаря — того разу перед британським королем Едуардом VII — усі прапороносці трохи опускали свої прапори на знак пошани. Але делегація США демонстративно відмовилася це зробити. А капітан американської збірної Мартін Шерідан заявив: «Цей прапор не опускається перед жодним земним монархом!» Делегація США під час параду на церемонії відкриття Олімпіади у Лондоні, 1908 рік. Getty Images / «Бабель» Мельбурн, 1956 рік. Після того як радянські війська жорстоко придушили Угорське антикомуністичне повстання, угорська команда на знак протесту відмовилася виступати на Іграх під прапором соціалістичної Угорщини. На церемонії відкриття команда прокрокувала під державним прапором Угорщини 1918 року, без соціалістичного герба. Після закінчення Олімпіади близько половини спортсменів збірної Угорщини не повернулися додому. Збірна Угорщини на церемонії відкриття Олімпіади у Мельбурні, 22 листопада 1956 року. Getty Images / «Бабель» Недопуск країн з політичних мотивів Німеччина. Її усунули від Олімпіади в Антверпені у 1920 році за розвʼязання Першої світової війни разом із союзниками Австрією, Болгарією, Угорщиною і Туреччиною. З тієї ж причини німців не запросили на Ігри у Парижі 1924 року. Після Другої світової війни історія повторилася. Німеччина та Японія пропустили дві Олімпіади поспіль — у Лондоні 1948 року та у Гельсінкі 1952-го. СРСР. До середини 1930-х Міжнародний олімпійський комітет не визнавав радянські спортивні організації, як і саму радянську державу. Натомість у комітеті засідали російські емігранти на чолі з князем Львом Урусовим. Потім радянське керівництво почало показово бойкотувати «буржуазні» олімпіади і придумало свою спортивну альтернативу — спартакіади. У результаті радянські спортсмени вперше взяли участь в Олімпійських іграх лише 1952 року в Гельсінкі.

Команда американських веслярів у гостях у радянської олімпійської збірної під час літніх Олімпійських ігор у Гельсінкі, 24 липня 1952 року. Getty Images / «Бабель»

ПАР. Південно-Африканську Республіку усунули від участі в Олімпіадах з 1964 по 1992 рік через політику апартеїду, яку проводила місцева влада. Але це не завадило їй спровокувати олімпійський скандал. Перед Іграми в Монреалі 1976 року Республіка Конго і Танзанія зажадали відсторонити збірну Нової Зеландії. Усе через те, що новозеландська регбійна команда провела матч у ПАР, яка була під олімпійськими санкціями. МОК відмовився, аргументувавши це тим, що регбі не є олімпійським видом спорту. На знак протесту проти такого рішення 26 африканських держав оголосили бойкот Іграм у Монреалі. Афганістан. Його усунули від участі в Олімпіаді 2000 року в Сіднеї через дискримінацію жінок талібами, які на той час були при владі в країні. Серед іншого жінкам забороняли займатися спортом, а чоловікам-спортсменам не дозволяли голити бороди, носити сорочки з короткими рукавами та шорти. Таліби заборонили олімпійський спорт як такий та ліквідували місцевий комітет. У зимових Олімпіадах Афганістан і так ніколи не брав участі, а ось на літніх афганські спортсмени і навіть спортсменки були з 2004 року і до минулорічних Ігор у Токіо. У середині серпня 2021 року таліби знову захопили владу в Афганістані. І, судячи з їхньої політики, наступні літні Ігри в Парижі 2024 року афганська збірна теж пропустить.

17-річна афганська атлетка Робіна Мукімʼяр тренується у бігу на 100 метрів на стадіоні у Кабулі, 22 лютого 2004 року. Вона була однією з двох жінок, які вперше представляли Афганістан на Олімпійських іграх в Афінах у 2004 році. Getty Images / «Бабель»