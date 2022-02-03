Главы нескольких стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине. И что? И ничего! На Олимпиадах уже больше ста лет устраивают протесты, бойкоты и даже теракты. А побеждают большие деньги

Протесты с национальными флагами Лондон 1908 год. Именно с этой Олимпиады начались первые публичные акции протеста. На церемонии открытия этих Игр сборные впервые должны были устроить шествие под своими национальными флагами. Финляндия на тот момент входила в состав Российской империи. Финнам разрешили выступать отдельной сборной, но на церемонии открытия запретили использовать финский флаг. В итоге маршировать под российским флагом спортсмены отказались, и финский знаменосец прошел без флага. На этих же Играх случилась еще одна история с национальным флагом. Организаторы сначала по ошибке вывесили вместо американского и шведского флаги Китая и Японии, которые не участвовали в Играх. Шведы отнеслись к инциденту с пониманием, а вот американцы обиделись. Проходя перед ложей главы принимающего государства — в данном случае перед британским королем Эдуардом VII — все знаменосцы приопускали свои флаги в знак почтения. Но делегация США демонстративно отказалась это сделать, а капитан американской сборной Мартин Шеридан заявил: «Этот флаг не опускается ни перед одним земным монархом!» Делегация США во время парада на церемонии открытия Олимпиады в Лондоне, 1908 год. Getty Images / «Бабель» Мельбурн 1956 год. После того как советские войска жестоко подавили Венгерское антикоммунистическое восстание, венгерская команда в знак протеста отказалась выступать на Играх под флагом социалистической Венгрии. На церемонии открытия команда промаршировала под государственным флагом Венгрии образца 1918 года — без социалистического герба. По окончании Олимпиады около половины спортсменов сборной Венгрии не вернулись домой. Сборная Венгрии на церемонии открытия Олимпиады в Мельбурне, 22 ноября 1956 года. Getty Images / «Бабель» Недопуск стран по политическим мотивам Германия. Ее отстранили от Олимпиады в Антверпене в 1920 году за развязывание Первой мировой войны вместе с союзниками Австрией, Болгарией, Венгрией и Турцией. По той же причине немцев не пригласили на Игры 1924 года в Париже. После Второй мировой войны история повторилась: Германия и Япония пропустили две Олимпиады подряд — лондонскую 1948 года и хельсинкскую 1952-го. СССР. До середины 1930-х Международный олимпийский комитет не признавал советские спортивные организации, как и само советское государство. Вместо них в комитете заседали русские эмигранты во главе с князем Львом Урусовым. Затем советское руководство стало показательно бойкотировать «буржуазные» Олимпиады и придумало свою спортивную альтернативу — спартакиады. В итоге советские спортсмены впервые участвовали в Олимпийских играх только в 1952 году в Хельсинки.

Команда американских гребцов в гостях у советской олимпийской сборной во время летних Олимпийских игр в Хельсинки, 24 июля 1952 года. Getty Images / «Бабель»

ЮАР. Южно-Африканскую Республику отстраняли от участия в Олимпиаде с 1964 по 1992 год из-за политики апартеида, которую проводили местные власти. Но это не помешало ей спровоцировать олимпийский скандал. Перед Играми в Монреале 1976 года Республика Конго и Танзания потребовали отстранить сборную Новой Зеландии. Все из-за того, что новозеландская регбийная команда провела матч в ЮАР, которая находилась под олимпийскими санкциями. МОК отказался, аргументировав это тем, что регби не является олимпийским видом спорта. В знак протеста против такого решения 26 африканских государств объявили бойкот Играм в Монреале. Афганистан. Его отстранили от участия в Олимпиаде 2000 года в Сиднее из-за дискриминации женщин талибами, которые тогда были у власти в стране. Среди прочего, женщинам запрещали заниматься спортом, а мужчинам-спортсменам не разрешали брить бороды, носить рубашки с короткими рукавами и шорты. Талибы запретили олимпийский спорт как таковой и ликвидировали местный комитет. В зимних Олимпиадах Афганистан и так никогда не участвовал, а вот на летние афганские спортсмены и даже спортсменки приезжали с 2004-го до прошлогодних Игр в Токио. В середине августа 2021 года талибы снова захватили власть в Афганистане. И, судя по их политике, следующие летние Игры в Париже в 2024 году афганская сборная тоже пропустит.

17-летняя афганская атлетка Робина Мукимьяр тренируется в беге на 100 метров на стадионе в Кабуле, 22 февраля 2004 года. Она была одной из двух женщин, которые впервые представляли Афганистан на Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Getty Images / «Бабель»