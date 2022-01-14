Нидерланды не будут отправлять официальную делегацию на Олимпиаду в Пекин. С бойкотом это не связано

Нидерланды не будут отправлять официальную делегацию на зимние Олимпийские игры, которые в феврале пройдут в Пекине.

Как сообщает NOS, с бойкотом это не связано.

Король Нидерландов и правительственная делегация решили отказаться от визита, поскольку нидерландские болельщики не смогут посетить Олимпиаду. Король Нидерландов ранее уже говорил, что не намерен ехать в Пекин из-за отсутствия болельщиков.

При этом NOS пишет, что отказ частично связан и с отсутствием консультаций с китайскими властями по правам человека в КНР.