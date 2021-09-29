Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет без иностранных зрителей

На зимние Олимпийские и паралимпийские игры в Пекине, которые будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года, не допустят иностранных зрителей. Билеты продадут только жителям материкового Китая.

Об этом говорится в пресс-релизе Международного олимпийского комитета, в котором опубликованы карантинные правила в связи с коронавирусом.

Все спортсмены, волонтеры, зрители и участники делегаций должны быть вакцинированы препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения. Участники игр, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут пройти 21-дневный карантин по прибытии в Пекин.

С 23 января и до окончания Паралимпийских игр на всех объектах Олимпиады будет действовать закрытый режим — участникам будет разрешено перемещаться только между объектами, связанными с соревнованиями. Также будет создана специальная транспортная система.

При этом всех участников Игр и сотрудников системы управления Олимпиадой ежедневно будут проверять на коронавирус.