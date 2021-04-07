В Госдепе заявили, что обсуждают возможность бойкота зимней Олимпиады-2022 в Пекине

США обсуждают с союзниками и партнерами вопрос о совместном бойкоте зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Об этом сообщает Financial Times.

На брифинге пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса спросили, проводят ли Штаты консультации с союзниками и обсуждают ли вопрос о совместном бойкоте Олимпиады.

«Это то, что мы, безусловно, хотели бы обсудить, и, безусловно, мы понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим интересам, но и интересам наших союзников и партнеров. Так что это — один из вопросов, который стоит на повестке дня как сейчас, так и в будущем», — ответил Прайс.

Он добавил, что некоторые западные страны ввели санкции «против тех, кто несет ответственность за зверства в Синьцзяне (Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая).

«Поэтому ясно, что мы координируем работу по всем этим вызывающим озабоченность вопросам, и, конечно, пекинская Олимпиада — это та область, которую мы продолжим обсуждать», — добавил Прайс.

ХХІV зимние Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине. Столица Китая станет первым городом, принимающим и летние, и зимние Олимпийские игры.

Правозащитные организации заявляют, что сотни тысяч уйгуров, казахов, представителей народа хуэйцзу и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне отправили в лагеря перевоспитания. При этом Китай называет их учебными центрами. Правозащитники утверждают, что в таких учреждениях принудительно удерживают до миллиона уйгуров и других мусульман. После освобождения из лагерей уйгуры продолжают находиться под постоянным наблюдением, при этом их свобода передвижения строго ограничена. По данным экспертов, многих из них заставляют работать на предприятиях иностранных компаний.