Кажуть, Росії потрібен привід для війни. Але це не обовʼязково: його завжди можна вигадати, а якщо не виходить — влаштувати провокацію. Ось як це робили Гітлер, Сталін та інші генерали з диктаторами

Греція проти Болгарії, 19 жовтня 1925 року Відносини між Грецією та Болгарією були напруженими ще від початку XX століття — через спірні прикордонні території. Країни воювали одна з одною у Першій світовій війні, після чого в них залишилося багато взаємних претензій. У жовтні 1925 року грецький прикордонник пішов шукати свого собаку, що загубився, зайшов на територію Болгарії, де його застрелили болгарські вартові. Болгарська сторона вибачилася і запропонувала створити спільну комісію для розслідування інциденту. У Греції саме готувалися до президентських виборів. Грецький генерал Теодорос Пангалос, який керував урядом, вирішив використати інцидент для підвищення своєї популярності. Він заявив, що це була свідома провокація, і 22 жовтня відправив війська для вторгнення на територію Болгарії. Греки зайняли кілька сіл і спробували взяти штурмом прикордонне місто Петрич, але не змогли. Болгарія звернулася до Ліги Націй, аналога сучасної ООН, із проханням врегулювати конфлікт. Ліга наказала грекам припинити вогонь, вивести війська та заплатити Болгарії 45 тисяч фунтів стерлінгів. Греція підкорилася і 29 жовтня вивела війська з території Болгарії, але при цьому грецькі солдати розграбували та спалили зайняті ними болгарські села, викрали худобу та вивезли врожай. За болгарськими оцінками, греки втратили 120 солдатів, а втрати Болгарії — один офіцер, 4 солдатів, 4 добровольців, 10 мирних жителів. Греки заявили, що втратили 5 людей та захопили 15 болгарських військовополонених. Перша полоса французької газети Le Petit Journal, присвячена нападу Греції на Болгарію у 1925 році. Getty Images Німеччина проти Польщі, 31 серпня 1939 року Наприкінці серпня 1939 року Німеччина планувала напад на Польщу. Але потрібна була правдоподібна причина. Тоді нацисти вирішили почати операцію під кодовою назвою «Консерви». Її суть в тому, щоб інсценувати напад на свою територію «під чужим прапором». Ідея операції народилася в обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдріха ще роком раніше, коли Німеччина анексувала у Чехословаччини Судетську область. Але тоді Франція та Велика Британія фактично змусили Чехословаччину віддати Гітлеру Судети, щоб не допустити великої війни у Європі. Тепер ідея стала в нагоді для дискредитації Польщі. За сценарієм Гейдріха, есесівці, переодягнені у польську військову форму, мали напасти на радіостанцію у Гляйвіці та передати в ефір антинімецьке послання польською мовою. Роль «загиблих під час нападу» виконували вʼязні концтаборів, яких заздалегідь убили, а трупи привезли на місце інциденту. На есесівському жаргоні вони називалися «консервами», звідси й назва операції. Кодовим сигналом до дії стала фраза Гейдріха: «Бабуся померла». Операцію провели близько восьмої години вечора 31 серпня 1939 року, тривала вона не довше чотирьох хвилин. Наступного дня Гітлер звернувся до німецького народу та заявив, що Польща напала на Німеччину. На цей момент німецькі війська вже розпочали вторгнення на польську територію по всій лінії кордону. Так розпочалася Друга світова війна. За місяць Німеччина спільно з Радянським Союзом окупувала та поділила Польщу. Німецькі солдати ламають польський прикордонний шлагбаум у Сопоті неподалік Гданської затоки, 1 вересня 1939 року. Wikimedia

СРСР проти Фінляндії, 26 листопада 1939 року Відносини Фінляндії та СРСР не складалися ще з часів приходу до влади більшовиків у 1917 році. Чергове загострення розпочалося наприкінці 1930-х років. Спочатку Кремль намагався тиснути дипломатичними методами. Від фінів вимагали розмістити у себе радянські військові бази, потім поступитися кількома прикордонними островами в Балтійському морі. А потім зʼявилася нова вимога — відсунути кордон на Карельському перешийку на 90 кілометрів західніше від Ленінграда (зараз Санкт-Петербург), щоб «гарантувати його безпеку». Усі ці пропозиції фінські дипломати відхиляли. Із початком Другої світової війни ситуація на радянсько-фінському кордоні стала більш напруженою. Проте між СРСР і Фінляндією діяв пакт про ненапад. Щоб отримати формальний привід для його розриву, радянські війська 26 листопада 1939 року обстріляли з артилерії свої ж позиції біля прикордонного села Майніла. Унаслідок обстрілу загинули 4 військових, а 9 були поранені. Радянська пропаганда одразу оголосила цей інцидент «нахабною провокацією фінляндської воєнщини» і закликала «відповісти потрійним ударом». Фіни запропонували створити спільну комісію для розслідування інциденту та взаємно відвести війська від кордону. Але у Кремлі відповіли, що «вже надто пізно», в односторонньому порядку розірвали пакт про ненапад, і 30 листопада 1939 року чотири радянські армії вторглися до Фінляндії на різних ділянках кордону від Карельського перешийка до Заполярʼя. Того ж дня авіація почала бомбардувати фінську столицю Гельсінкі. Так розпочалася радянсько-фінська війна. Але швидкою та переможною, як планували в радянському керівництві, вона не вийшла. Червона армія загрузла у фінських лісах і болотах. А фінські солдати розробили успішну партизанську тактику. Тільки до березня 1940 року радянська армія перегрупувалася, посилилася і прорвала оборону фінів, змусивши їх погодитись на невигідний мирний договір. Зрештою СРСР втратив приблизно у сто разів більше солдатів, а Фінляндія — приблизно десяту частину своєї території. Фінські кулеметники під час радянсько-фінської війни, 21 лютого 1940 року. Sa-kuva