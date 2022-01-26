Говорят, России нужен повод для войны. Но это не обязательно: его всегда можно выдумать, а если не получается ― устроить провокацию. Вот как это делали Гитлер, Сталин и другие генералы с диктаторами

Греция против Болгарии, 19 октября 1925 года Отношения между Грецией и Болгарией были натянутыми с начала XX века из-за спорных приграничных территорий. Страны воевали друг с другом в Первой мировой, поэтому у них осталось много взаимных претензий. В октябре 1925 года греческий пограничник пошел искать свою потерявшуюся собаку, зашел на территорию Болгарии, где его застрелили болгарские часовые. Болгарская сторона принесла извинения и предложила создать совместную комиссию для расследования инцидента. В Греции как раз готовились к президентским выборам. Греческий генерал Теодорос Пангалос, который руководил правительством, решил использовать инцидент для повышения своей популярности. Он заявил, что это была намеренная провокация, и 22 октября отправил войска для вторжения на территорию Болгарии. Греки заняли несколько сел и попытались взять штурмом приграничный город Петрич, но не смогли. Болгария обратилась к Лиге Наций, аналогу современной ООН, с просьбой урегулировать конфликт. Лига приказала грекам прекратить огонь, вывести войска и заплатить Болгарии 45 тысяч фунтов стерлингов. Греция подчинилась и 29 октября вывела войска с территории Болгарии, но при этом греческие солдаты разграбили и сожгли занятые ими болгарские села, угнали скот и вывезли урожай. По болгарским оценкам, греки потеряли 120 солдат, а потери Болгарии — один офицер, 4 солдата, 4 добровольца, 10 мирных жителей. Греки заявили, что потеряли 5 человек и захватили 15 болгарских военнопленных. Первая полоса французской газеты Le Petit Journal, посвященная нападению Греции на Болгарию в 1925 году. Getty Images Германия против Польши, 31 августа 1939 года В конце августа 1939 года Германия планировала нападение на Польшу. Но нужен был правдоподобный предлог. Тогда нацисты решили пустить в ход операцию под кодовым названием «Консервы». Ее суть состояла в том, чтобы инсценировать нападение на свою территорию «под чужим флагом». Идея операции родилась у обергруппенфюрера СС Рейнхарда Гейдриха еще годом ранее, когда Германия аннексировала у Чехословакии Судетскую область. Но тогда Франция и Великобритания фактически заставили Чехословакию отдать Гитлеру Судеты, чтобы не допустить большой войны в Европе. Теперь идея пригодилась для дискредитации Польши. Согласно сценарию Гейдриха, сотрудники СС, переодетые в польскую военную форму, должны были напасть на радиостанцию в Гляйвице и передать в эфир антигерманское послание на польском языке. Роль «погибших во время нападения» исполняли заключенные концлагерей, которых заранее убили, а трупы привезли на место инцидента. На эсэсовском жаргоне они назывались «консервами», отсюда и название операции. Кодовым сигналом к действию стала фраза Гейдриха: «Бабушка умерла». Операцию провели около восьми часов вечера 31 августа 1939 года, длилась она не более четырех минут. На следующий день Гитлер обратился к немецкому народу и заявил, что Польша напала на Германию. К этому моменту немецкие войска уже начали вторжение на польскую территорию по всей линии границы. Так началась Вторая мировая война. За месяц Германия совместно с Советским Союзом оккупировала и поделила Польшу. Немецкие солдаты ломают польский пограничный шлагбаум в Сопоте неподалеку от Гданьского залива, 1 сентября 1939 года. Wikimedia

СССР против Финляндии, 26 ноября 1939 года Отношения Финляндии и СССР не задались еще со времен прихода к власти большевиков в 1917 году. Очередное обострение возникло в конце 1930-х годов. Сначала Кремль пытался давить дипломатическими методами. От финнов потребовали разместить у себя советские военные базы, затем — уступить несколько приграничных островов в Балтийском море. А позже появилось новое требование — отодвинуть границу на Карельском перешейке на 90 километров на запад от Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург), чтобы «обеспечить его безопасность». Все эти предложения финские дипломаты отклоняли. С началом Второй мировой войны обстановка на советско-финской границе стала накаляться. Однако между СССР и Финляндией действовал пакт о ненападении. Чтобы получить формальный повод для его разрыва, советские войска 26 ноября 1939 года обстреляли из артиллерии свои же позиции около приграничного села Майнила. В результате обстрела погибли 4 военных, а 9 были ранены. Советская пропаганда тут же объявила этот инцидент «наглой провокацией финляндской военщины» и призвала «ответить тройным ударом». Финны предложили создать совместную комиссию для расследования инцидента и обоюдно отвести войска от границы. Но в Кремле ответили, что «уже поздно», в одностороннем порядке разорвали пакт о ненападении, и 30 ноября 1939 года четыре советские армии вторглись в Финляндию на разных участках границы от Карельского перешейка до Заполярья. В тот же день авиация стала бомбить финскую столицу Хельсинки. Так началась советско-финская война. Но быстрой и победоносной, как планировали в советском руководстве, она не получилась. Красная армия увязла в финских лесах и болотах. А финские солдаты разработали успешную партизанскую тактику. Только к марту 1940 года советская армия перегруппировалась, усилилась и прорвала оборону финнов, вынудив их согласиться на невыгодный мирный договор. В итоге СССР потерял примерно в сто раз больше солдат, а Финляндия — примерно десятую часть своей территории. Финские пулеметчики во время советско-финской войны, 21 февраля 1940 года. Sa-kuva