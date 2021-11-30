На пресмарафоні кореспондент «Бабеля» сказала, що заступнику голови ОП Олегу Татарову повернули повноваження. Зеленський відповів, що це не так. Хто має рацію — складний експлейнер не для слабаків

Олега Татарова призначили заступником голови Офісу президента 5 серпня 2020 року. Йому доручили важливий напрямок — взаємодію з правоохоронними органами, держполітику у цій сфері, боротьбу з корупцією та захист прав людини. В ОП він став куратором Директорату з питань юстиції та правоохоронної діяльності.

Призначення Татарова обурило багатьох правозахисників та в минулому активістів Майдану. Під час Революції гідності він працював у МВС міністра Віталія Захарченка та звинувачував мітингарів у нападах на силовиків (детально про це тут ).

У жовтні 2020-го САП та НАБУ розпочали розслідування проти Татарова. У 2017 році він працював юристом компанії-забудовника «Укрбуд». За версією детективів, Татаров та президент цієї компанії, колишній народний депутат Максим Микитась завдали шкоди державі на десятки мільйонів гривень (деталі тут ).

Одинадцятого грудня, коли стало відомо, що НАБУ готується вручити Татарову підозру, голова ОП тимчасово передав частину його повноважень іншому своєму заступнику — Андрію Смирнову. Конкретно йшлося про взаємодію з НАБУ та Офісом генпрокурора. Радник Єрмака Михайло Подоляк публічно заявив, що зробили це «у звʼязку із громадським резонансом і для уникнення маніпулятивних трактувань». Смирнов на той час займався правовою політикою, тобто судами та судовою реформою.

Двадцять четвертого грудня, після кількох гучних скандалів, Офіс генпрокурора передав справу Татарова СБУ. Через чотири дні Андрій Єрмак, щоб уникнути ще одного конфлікту інтересів, тимчасово передав повноваження Татарова щодо взаємодії із СБУ Смирнову. Кілька місяців Татаров не мав спілкуватися з НАБУ, Офісом генпрокурора та СБУ від імені ОП, але міг, наприклад, із Нацполіцією чи Держбюро розслідувань.

11 грудня 2020-го року Андрій Єрмак передав повноваження Олега Татарова по взаємодії з НАБУ і прокуратурою іншому своєму замові Андрію Смирнову. «Бабель» 28 грудня Єрмак передав Смирнову повноваження Татарова по взаємодії з СБУ. «Бабель» 11 грудня 2020-го року Андрій Єрмак передав повноваження Олега Татарова по взаємодії з НАБУ і прокуратурою іншому своєму замові Андрію Смирнову. 28 грудня Єрмак передав Смирнову повноваження Татарова по взаємодії з СБУ. «Бабель»

Першого червня 2021 року голова Офісу президента Андрій Єрмак перерозподілив обовʼязки між своїми заступниками. Цього документа немає у публічному доступі, але нам вдалося ознайомитись із його змістом. Для Смирнова та Татарова нічого не змінилося: перший як і раніше відповідав за правову політику, тобто суди, Татаров — за правоохоронні органи: НАБУ, САП, СБУ прокуратуру, Нацполіцію тощо.

Цей документ можна трактувати по-різному. З одного боку, новий розподіл обовʼязків між заступниками Єрмака міг анулювати попередній, а разом з ним і зміни, які до нього вносили, конкретно — позбавлення Татарова повноважень. Таким чином Татарову могли повернути повноваження без окремого розпорядження. Ми схиляємось до цієї логіки.

З іншого боку, юристи Офісу президента можуть трактувати документ інакше: Єрмак позбавив Татарова повноважень окремим розпорядженням, і незалежно від нових розподілів повернути їх можна тільки ще одним окремим розпорядженням. Ми попросили Офіс президента пояснити свою позицію. Михайло Подоляк пообіцяв організувати зустріч або надати коментар Олега Татарова протягом двох днів. На момент виходу матеріалу відповіді з ОП ми так і не отримали.

Тринадцятого жовтня 2021 року Єрмак ще раз перерозподілив обовʼязки між своїми заступниками. Цього разу зміни торкнулися і Татарова. У документі багато заплутаних формулювань. Якщо спростити, Татарову, котрий раніше займався правоохоронними органами, доручили кримінальну юстицію. Якщо виходити з класичного трактування цього терміну, з середини жовтня Татаров курує всі органи досудового слідства, прокуратуру та суддів, які розглядають кримінальні справи. Ще одна зміна — правоохоронною системою в ОП тепер займається Смирнов. Він разом із Татаровим курує Директорат з питань юстиції та правоохоронної діяльності.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран 13 жовтня 2021-го Андрій Єрмак доручив Татарову очолити напрямок кримінальної юстиції. Андрію Смирнову, який відповідає за правову політику, також доручили курувати правоохоронну діяльність.

Останнє розпорядження Єрмака формально розширило повноваження Олега Татарова: кримінальна юстиція — це більше, ніж робота з правоохоронними органами. Можливо, Офіс президента має інше трактування, тому свої питання до Андрія Єрмака та Олега Татарова ми залишимо тут.

— Чи взаємодіє Олег Татаров із СБУ, НАБУ та Офісом генпрокурора як заступник голови ОП? Чи підписує він документи, які безпосередньо чи опосередковано стосуються цих органів? Чи зустрічається Татаров із представниками цих органів?

— Чому голова ОП доручив Олегу Татарову, щодо якого СБУ продовжує розслідувати кримінальну справу, великий напрямок кримінальної юстиції? Чи означає це, що в доброчесності Татарова в ОП не сумніваються?

— Чи взаємодіє Татаров із суддями, які займаються кримінальними справами? Чи можна вважати це конфліктом інтересів у контексті кримінальної справи проти Татарова, яку СБУ має передати до суду?

Якщо ви дочитали текст до кінця (так, він не для слабаків), це вже нагорода. Але й від донату ми не відмовимося.