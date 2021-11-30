На пресс-марафоне корреспондент «Бабеля» сказала, что замглавы ОП Олегу Татарову вернули полномочия. Зеленский ответил, что это не так. Кто прав — очень сложный эксплейнер не для слабаков

Олега Татарова назначили замглавы Офиса президента 5 августа 2020 года. Ему поручили важное направление — взаимодействие с правоохранительными органами, госполитику в этой сфере, борьбу с коррупцией и защиту прав человека. В ОП он стал куратором Директората по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.

Назначение Татарова возмутило многих правозащитников и в прошлом активистов Майдана. Во время Революции достоинства он работал в МВД министра Виталия Захарченко и обвинял митингующих в нападениях на силовиков (детально об этом тут).

В октябре 2020-го САП и НАБУ начали расследование против Татарова. В 2017 году он работал юристом компании-застройщика «Укрбуд». По версии детективов, Татаров и президент этой компании, бывший народный депутат Максим Микитась нанесли ущерб государству на десятки миллионов гривен (детали тут).

Одиннадцатого декабря, когда стало известно, что НАБУ готовится вручить Татарову подозрение, глава ОП временно передал часть его полномочий другому своего заму — Андрею Смирнову. Конкретно речь шла о взаимодействии с НАБУ и Офисом генпрокурора. Советник Ермака Михаил Подоляк публично заявил, что сделали это «в связи с общественным резонансом и во избежание манипулятивных трактовок». Смирнов в то время занимался правовой политикой, то есть судами и судебной реформой.

Двадцять четвертого декабря, после нескольких громких скандалов, Офис генпрокурора передал дело Татарова СБУ. Спустя четыре дня Андрей Ермак, чтобы избежать еще одного конфликта интересов, временно передал полномочия Татарова по взаимодействию с СБУ Смирнову. Несколько месяцев Татаров не должен был общаться с НАБУ, Офисом генпрокурора и СБУ от имени ОП, но мог, например, с Нацполицией или Госбюро расследований.

11 декабря 2020 года Андрей Ермак временно передал полномочия Татарова по взаимодействию с НАБУ и прокуратурой другому своему заму Андрею Смирнову. «Бабель» 28 декабря 2020-го Ермак временно передал Смирнову и полномочия по взаимодействию с СБУ. «Бабель» 11 декабря 2020 года Андрей Ермак временно передал полномочия Татарова по взаимодействию с НАБУ и прокуратурой другому своему заму Андрею Смирнову. 28 декабря 2020-го Ермак временно передал Смирнову и полномочия по взаимодействию с СБУ. «Бабель»

Первого июня 2021 года глава Офиса презедента Андрей Ермак перераспределил обязанности между своими замами. Этого документа нет в публичном доступе, но нам удалось ознакомиться с его содержанием. Для Смирнова и Татарова ничего не изменилось: первый по-прежнему отвечал за правовую политику, то есть суды, Татаров — за правоохранительные органы: НАБУ, САП, СБУ прокуратуру, Нацполицию и так далее.

Этот документ можно трактовать по-разному. С одной стороны, новое распределение обязанностей между замами Ермака могло аннулировать предыдущее, а вместе с ним и изменения, которые в него вносили, конкретно — лишение Татарова полномочий. Таким образом Татарову могли вернуть полномочия, не издавая отдельное распоряжение. Мы склоняемся к этой логике.

С другой стороны, юристы Офиса президента могут трактовать документ иначе: Ермак лишил Татарова полномочий отдельным распоряжением, и независимо от новых распределений вернуть их можно только еще одним отдельным распоряжением. Мы попросили Офис президента объяснить свою позицию. Михаил Подоляк пообещал организовать встречу или предоставить комментарий Олега Татарова в течение двух дней. К моменту выхода материала ответ из ОП мы так и не получили.

Тринадцатого октября 2021 года Ермак еще раз перераспределил обязанности между своими замами. На этот раз изменения коснулись и Татарова. В документе много запутанных формулировок. Если упростить, Татарову, который раньше занимался правоохранительными органами, поручили уголовную юстицию. Если исходить из классической трактовки этого термина, с середины октября Татаров курирует все органы досудебного следствия, прокуратуру и судей, которые рассматривают уголовные дела. Еще одно изменение — правоохранительной системой в ОП теперь занимается и Смирнов. Он вместе с Татаровым курирует Директорат по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности.

1 4





Предыдущий слайд Следующий слайд Показать на весь экран 13 октября 2021-го Ермак поручил Татарову курировать направление уголовной юстиции. Андрею Смирнову, который отвечает за правовую политику, поручили курировать правоохранительную деятельность.

Последнее распоряжение Ермака формально расширило полномочия Олега Татарова: уголовная юстиция — это больше, чем работа с правоохранительными органами. Возможно, у Офиса президента есть другая трактовка, поэтому свои вопроса к Андрею Ермаку и Олегу Татарову мы оставим тут.

— Взаимодействует ли Олег Татаров с СБУ, НАБУ и Офисом генпрокурора как замглавы ОП? Подписывает ли он документы, которые прямо или косвенно касаются этих органов? Встречается ли Татаров с представителями этих органов?

— Почему глава ОП поручил Олегу Татарову, в отношении которого СБУ продолжает расследовать уголовное дело, большое направление уголовной юстиции? Означает ли это, что в отношении добропорядочности Татарова в ОП не сомневаются?

— Взаимодействует ли Татаров с судьями, которые занимаются уголовными делами? Можно ли считать это конфликтом интересов в контексте уголовного дела против Татарова, которое СБУ должна передать в суд?

Если вы дочитали текст до конца (да, он не для слабаков) — это уже награда. Но от доната тоже не откажемся.