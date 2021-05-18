Кабмін вирішив регулювати ціни на бензин і багатьом це не подобається. А в інших країнах теж так роблять? Ще й як! Ось приклади з трьох різних континентів — з протестами, інфляцією і реформами

Венесуела, 2016 рік Передісторія: Ціни на бензин у Венесуелі не змінювалися приблизно 20 років. У 1989 і 1996 році підвищення цін на бензин спровокувало національні протести. Це допомогло прийти до влади соціалісту Уго Чавесу в 1999 році. Побоюючись повторення заворушень, Чавес штучно стримував ціни усі 14 років свого перебування при владі. За таким же сценарієм пішов і його наступник Ніколас Мадуро в 2013 році. Причини: У 2014 році світові ціни на нафту, основний експортний товар Венесуели, різко впали. Економіка країни опинилася на межі дефолту. До кінця 2015 року інфляція виросла до 180 відсотків. У 2016 році Мадуро заявив, що «капіталісти розвʼязали проти Венесуели економічну війну», тому він змушений запровадити надзвичайний стан і підвищити ціни на бензин приблизно в 60 разів — до 0,6 долара за літр. Підсумки: Сенсу в цьому було мало. На держсубсидії нафтовим компаніям усе одно йшли десятки мільярдів доларів. Щоб компенсувати втрати, Мадуро вирішив друкувати більше національної валюти — болівара. Щоправда, друкувати довелося за кордоном, а це потребувало додаткових витрат. До 2018 року ВВП Венесуели впав на 18 відсотків, а рівень інфляції став одним з найвищих у світовій історії — майже 1,7 мільйона відсотків. Усе це призвело до дефіциту продовольства, ліків і товарів першої необхідності. Економічна криза переросла в політичну. На початку 2019 року опозиція на чолі з головою парламенту Венесуели Хуаном Гуайдо спробувала усунути Мадуро від влади. Це спровокувало масштабні протести по всій країні за участю поліції і армії. Співробітник рахує банкноти на заправній станції Petroleos de Venezuela SA в Каракасі, 3 серпня 2018 року. Bloomberg / Contributor / Getty images Демонстранти протестують проти перепису транспортних засобів для отримання талонів на бензин за держцінами в Каракасі, 3 серпня 2018 року. Bloomberg / Contributor / Getty images Співробітник рахує банкноти на заправній станції Petroleos de Venezuela SA в Каракасі, 3 серпня 2018 року. Демонстранти протестують проти перепису транспортних засобів для отримання талонів на бензин за держцінами в Каракасі, 3 серпня 2018 року. Bloomberg / Contributor / Getty images

Франція, 2018 рік Передісторія: Коли Емманюель Макрон прийшов до влади в травні 2017 року, він поставив екологію в центр свого порядку денного. Щоб стимулювати розробки в царині екологічно чистого палива та відновлювальної енергетики, а також щоб знизити залежність економіки країни від цін на нафту, він вирішив підвищити податки на паливо. Причини: Протягом 2017—2018 років ціни на бензин у Франції зросли приблизно на 20 відсотків. А на наступний, 2019 рік уряд запланував чергове підвищення «зеленого» податку на паливо. У листопаді 2018 року численне невдоволення переросло в масові акції, які отримали назву «протести «жовтих жилетів». Для Франції це унікальне явище, вперше протести спонтанно організовувалися в соцмережах і не мали конкретного лідера. Підсумки: У грудні 2018 року уряд скасував підвищення податків на паливо, але було вже пізно. Протести, які почалися через підвищення цін на бензин, швидко поширилися по всій країні і обросли новими вимогами: від зниження податків і підвищення зарплат до відставки президента і уряду. На акції вийшли сотні тисяч людей, протести переросли в сутички з поліцією, погроми магазинів і підпали автомобілів. У сутичках постраждали майже 4,5 тисячі людей, 11 — загинули в ході протестів. Масові акції відбувались аж до кінця 2019 року. І навіть у березні 2020-го, незважаючи на пандемію коронавірусу, на протести вийшли кілька сотень «жовтих жилетів». Демонстрація «жовтих жилетів» у Парижі, 9 лютого 2019 року. Omar Havana / Contributor / Getty Images Поліцейські охороняють район перед Ейфелевою вежею в Парижі, де протестуючі «жовті жилети» підпалили автомобіль, 9 лютого 2019 року. Omar Havana / Contributor / Getty Images Демонстрація «жовтих жилетів» у Парижі, 9 лютого 2019 року. Поліцейські охороняють район перед Ейфелевою вежею в Парижі, де протестуючі «жовті жилети» підпалили автомобіль, 9 лютого 2019 року. Omar Havana / Contributor / Getty Images

Як соцмережі вплинули на протести у Франції: Як вірусний ролик у Facebook породив протест «жовтих жилетів», де немає лідерів і єдиних вимог, але є ілюмінати. Коротко переказуємо статтю BuzzFeed

Саудівська Аравія, 2016 Передісторія: Саудівська Аравія посідає провідні місця з видобутку нафти в світі, а її економіка більш ніж на 90 відсотків залежить від нафтового експорту. Держава контролює і видобуток нафти, і ціни на бензин в країні. І на те, щоб підтримувати ціни на низькому рівні, з бюджету йдуть десятки мільярдів доларів на рік. Причини: Падіння цін на нафту в 2014 році теж вдарило по Саудівській Аравії, але, звісно, не так, як по Венесуелі. І все ж восени 2015-го король Салман ібн Абдул-Азіз Аль Сауд представив пакет заходів з економії, наприклад, заборонив чиновникам купувати нові автомобілі та скасував будівництво кількох футбольних стадіонів. А країні вперше з 2007 року довелося вийти на зовнішній ринок позик. Підсумки: Ціни на бензин так само субсидіювалися державою, щоправда, довелося їх підвищити з 0,16 до 0,24 долара за літр. Але в королівській родині Саудівської Аравії зрештою дійшли висновку, що час поступово знижувати залежність економіки країни від нафти. І в 2016 році спадкоємний принц Мохаммед бін Салман представив Saudi Vision 2030 — план з диверсифікації економіки, тобто освоєння нових видів виробництва, виходу на нові ринки збуту і розвитку охорони здоровʼя, освіти, інфраструктури, відпочинку і туризму. А на початку 2021-го принц оголосив, що в рамках цього плану в Саудівській Аравії побудують нове екомісто без автомобілів. Заправна станція в Ер-Ріяді, з початку пандемії коронавірусу Саудівська Аравія щомісяця оновлює ціни на бензин, 19 травня 2020 року. Bloomberg / Contributor / Getty images Трубопроводи на підприємстві з переробки сирої нафти найбільшої держкомпанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії, 12 жовтня 2019 року. Bloomberg / Contributor / Getty images Заправна станція в Ер-Ріяді, з початку пандемії коронавірусу Саудівська Аравія щомісяця оновлює ціни на бензин, 19 травня 2020 року. Трубопроводи на підприємстві з переробки сирої нафти найбільшої держкомпанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії, 12 жовтня 2019 року. Bloomberg / Contributor / Getty images Ми жодним чином не обмежуємо ваші донати і будемо раді будь-якій допомозі.