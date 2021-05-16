Мінекономрозвитку: Держрегулювання цін не поширюється на преміальне пальне

Брендове преміальне пальне не підпадає під встановлення максимальної торговельної надбавки, запровадженої Кабміном.

Про це йдеться в розʼясненні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

«Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає “брендове преміальне” пальне з покращеними показниками якості, позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак) [...], для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне», — повідомили в міністерстві.

Державне регулювання цін на нафтопродукти поширюється тільки на бензин А-92, А-95 і дизпаливо.