Мінекономрозвитку: Держрегулювання цін не поширюється на преміальне пальне

Брендове преміальне пальне не підпадає під встановлення максимальної торговельної надбавки, запровадженої Кабміном.
Про це йдеться в розʼясненні Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.
«Під встановлення максимальної торгівельної надбавки не підпадає “брендове преміальне” пальне з покращеними показниками якості, позначення (маркування) якого включає певну торгову марку (товарний знак) [...], для автомобілів преміумсегменту за вищою ціною, ніж соціально значуще пальне», — повідомили в міністерстві.
Державне регулювання цін на нафтопродукти поширюється тільки на бензин А-92, А-95 і дизпаливо.
- Кабінет міністрів обмежив націнки на пальне на період дії карантину. Гранична націнка становить не більше 7 гривень на літр для дизельного пального та не більше 5 гривень на літр для автомобільних бензинів. Продавцям пального доведеться враховувати це під час встановлення роздрібної ціни на пальне на автозаправках.
- 15 травня мережі АЗС WOG, OKKO і KLO припинили продаж преміального бензину.