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Минэкономразвития: Госрегулирование цен не распространяется на «премиальное» топливо

Автор:
Костя Андрейковец
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Брендовое «премиальное» топливо не подпадает под установление максимальной торговой надбавки, введенной Кабмином.

Об этом говорится в разъяснении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает брендовое премиальное топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включает определенную торговую марку (товарный знак) [...] для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо», — сообщили в министерстве.

Государственное регулирование цен на нефтепродукты распространяется только на бензин А-92, А-95 и дизтопливо.

  • Кабинет министров ограничил наценки на топливо на период действия карантина. Предельная наценка составит не более 7 гривен на литр для дизельного топлива и не более 5 гривен на литр для автомобильных бензинов. Продавцам топлива придется учитывать это при установлении розничной цены на топливо на автозаправках.
  • 15 мая сети АЗС WOG, OKKO и KLO прекратили продажу премиального бензина.