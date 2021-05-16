Минэкономразвития: Госрегулирование цен не распространяется на «премиальное» топливо

Брендовое «премиальное» топливо не подпадает под установление максимальной торговой надбавки, введенной Кабмином.

Об этом говорится в разъяснении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

«Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает брендовое премиальное топливо с улучшенными показателями качества и обозначения (маркировки) которого включает определенную торговую марку (товарный знак) [...] для автомобилей премиум-сегмента по более высокой цене, чем социально значимое топливо», — сообщили в министерстве.

Государственное регулирование цен на нефтепродукты распространяется только на бензин А-92, А-95 и дизтопливо.