Ряд сетей АЗС прекратили продажу премиального топлива из-за госрегулирования цен

Сети АЗС WOG, OKKO и KLO прекратили продажу премиального бензина из-за государственного регулирования цен.

Об этом они написали в Facebook.

Там отмечают, что продажа такого горючего из-за установления государством цен нерентабельна, а потому его реализацию прекращают.

«С 15 мая в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, уcтановленой Кабинетом министров на май, является убыточной для сети», — пояснили в OKKO.

С аналогичным заявлением выступили и на АЗС WOG. Там приостановили реализацию горючего 95 Mustang и ДТ+ Mustang.

Журналисты издания «Фокус» посетили также АЗС сети KLO. Там сообщили, что тоже прекратили продажу премиального топлива на всех автозаправках.