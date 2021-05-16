Ряд сетей АЗС прекратили продажу премиального топлива из-за госрегулирования цен

Сети АЗС WOG, OKKO и KLO прекратили продажу премиального бензина из-за государственного регулирования цен.
Об этом они написали в Facebook.
Там отмечают, что продажа такого горючего из-за установления государством цен нерентабельна, а потому его реализацию прекращают.
«С 15 мая в связи с введением государственного регулирования цен на топливо на АЗК ОККО временно приостановлена реализация PULLS 95 и PULLS Diesel. Это связано с тем, что продажа горючего этих марок по цене, уcтановленой Кабинетом министров на май, является убыточной для сети», — пояснили в OKKO.
С аналогичным заявлением выступили и на АЗС WOG. Там приостановили реализацию горючего 95 Mustang и ДТ+ Mustang.
Журналисты издания «Фокус» посетили также АЗС сети KLO. Там сообщили, что тоже прекратили продажу премиального топлива на всех автозаправках.
- Кабинет министров ограничил наценки на топливо на период действия карантина. Предельная наценка составит не более 7 гривен на литр для дизельного топлива и не более 5 гривен на литр для автомобильных бензинов. Продавцам топлива придется учитывать это при установлении розничной цены на топливо на автозаправках.