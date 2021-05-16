Низка мереж АЗС припинили продаж преміального пального через держрегулювання цін

Мережі АЗС WOG, OKKO та KLO припинили продаж преміального бензину через державне регулювання цін.
Про це вони написали у Facebook.
Там зазначають, що продаж такого пального через встановлення державою цін є нерентабельним, а тому його реалізацію припиняють.
«Від 15 травня у звʼязку із запровадженням державного регулювання цін на пальне на АЗК ОККО тимчасово призупинено реалізацію PULLS 95 та PULLS Diesel. Це повʼязано з тим, що продаж пального цих марок за ціною, вcтановленою Кабінетом міністрів на травень, є збитковим для мережі», — пояснили в OKKO.
Із аналогічною заявою виступили і на АЗС WOG. Там припинили реалізацію пального 95 Mustang та ДП+ Mustang.
Журналісти видання «Фокус» відвідали також АЗС мережі KLO. Там повідомили, що теж припинили продаж преміального пального на всіх автозаправках.
- Кабінет міністрів обмежив націнки на пальне на період дії карантину. Гранична націнка становить не більше 7 гривень на літр для дизельного палива та не більше 5 гривень на літр для автомобільних бензинів. Продавцям палива доведеться враховувати це під час встановлення роздрібної ціни на пальне на автозаправках.