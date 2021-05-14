Уряд обмежив націнку на паливо під час дії карантину

Кабінет міністрів обмежив націнки на паливо на період дії карантину.

Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку.

Гранична націнка складе не більше 7 гривень на літр для дизельного палива та не більше 5 гривень на літр для автомобільних бензинів. Продавцям палива доведеться враховувати це під час встановлення роздрібної ціни на пальне на автозаправках.

«Це відповідь на необґрунтоване зростання цін на пальне в роздрібних мережах. Уряд за здорову і прозору конкуренцію на ринку пального. Але водночас уряд має захистити простих споживачів, які і так постраждали від вимушених карантинних обмежень», - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Міністр впевнений, що граничний розмір торговельної надбавки унеможливить маніпуляцію цінами та стабілізує ринок роздрібної торгівлі пальним.

Як пише «BBC Україна», рішення уряду вже розкритикували в Європейській Бізнес Асоціації (ЕБА). На її думку, ці ініціативи «є неприйнятними в цивілізованій європейській країні та сприятимуть ще більшій тінізації ринку».

Асоціація зазначила, що зараз у ринкову ціну палива закладено не лише середню вартість нафтопродуктів та граничні рівні торгівельної надбавки, але й витрати на транспортування в Україні та за її межами, витрати на перевалку, зберігання, сертифікацію, змінність курсу валют, контроль якості тощо.

«Тому, «ручне» регулювання цін може знищити механізми формування цін, які використовував прозорий бізнес роками та створити кризу з непрогнозованим забезпеченням нафтопродуктами споживачів, зупинку роботи прозорих автозаправних станцій», — вважають в ЕБА.