Кабмін зобов’язав АЗС заздалегідь повідомляти про підвищення цін на найпопулярніші марки бензину та дизпальне

Кабінет міністрів запровадив обовʼязкове декларування наміру підвищити роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне на понад 1%.
Відповідну постанову 11 травня оприлюднили на Урядовому порталі.
Згідно з документом, ідеться про бензин марок А-92 та А-95 і дизельне пальне, які були внесені в перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість.
Тепер про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.
Від початку травня в Україні почали зростати ціни на бензин, за 11 днів вартість бензину А-95 піднялася на 45 копійок за літр.
- Нагадаємо, 30 березня Антимонопольний комітет оштрафував мережі заправок із групи «Приват» на 4,7 мільярда гривень за «антиконкурентні узгоджені дії» під час встановлення цін на паливо у 2016 році. У всій мережі продавали бензин і дизельне пальне марки Keropur ENERGY (ексклюзивна марка «Укртатнафти») і в мережі одночасно встановили однакові ціни — незалежно від бренду АЗС і регіону. Координував ці дії «центр» у Дніпрі.
- Антимонопольний комітет також встановив, що зокрема «Укрнафта» закуповувала в компанії «Укртатнафта» бензин і дизельне пальне за цінами вищими, ніж аналогічні імпортні.
- У квітні 2020 року уряд запровадив державне регулювання цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість. До переліку увійшли продовольчі товари, окремі ліки, дезінфекційні засоби та засоби індивідуального захисту.