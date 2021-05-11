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Кабмін зобов’язав АЗС заздалегідь повідомляти про підвищення цін на найпопулярніші марки бензину та дизпальне

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:
Кабмін зобов’язав АЗС заздалегідь повідомляти про підвищення цін на найпопулярніші марки бензину та дизпальне

Фото УНІАН

Кабінет міністрів запровадив обовʼязкове декларування наміру підвищити роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне на понад 1%.

Відповідну постанову 11 травня оприлюднили на Урядовому порталі.

Згідно з документом, ідеться про бензин марок А-92 та А-95 і дизельне пальне, які були внесені в перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість.

Тепер про зростання цін необхідно повідомляти за 20 днів.

Від початку травня в Україні почали зростати ціни на бензин, за 11 днів вартість бензину А-95 піднялася на 45 копійок за літр.

  • Нагадаємо, 30 березня Антимонопольний комітет оштрафував мережі заправок із групи «Приват» на 4,7 мільярда гривень за «антиконкурентні узгоджені дії» під час встановлення цін на паливо у 2016 році. У всій мережі продавали бензин і дизельне пальне марки Keropur ENERGY (ексклюзивна марка «Укртатнафти») і в мережі одночасно встановили однакові ціни — незалежно від бренду АЗС і регіону. Координував ці дії «центр» у Дніпрі.
  • Антимонопольний комітет також встановив, що зокрема «Укрнафта» закуповувала в компанії «Укртатнафта» бензин і дизельне пальне за цінами вищими, ніж аналогічні імпортні.
  • У квітні 2020 року уряд запровадив державне регулювання цін на товари, які мають суттєву соціальну значимість. До переліку увійшли продовольчі товари, окремі ліки, дезінфекційні засоби та засоби індивідуального захисту.