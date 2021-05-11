Кабмин обязал АЗС заранее сообщать о повышении цен на самые популярные марки бензина и дизтопливо

Кабинет министров ввел обязательное декларирование намерения повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо более чем на 1%.

Соответствующее постановление 11 мая обнародовали на Правительственном портале.

Согласно документу, речь идет о бензине марок А-92 и А-95 и дизельном топливе, которые внесли в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость.

Отныне о росте цен необходимо сообщать за 20 дней.

С начала мая в Украине начали расти цены на бензин, за 11 дней стоимость бензина А-95 поднялась на 45 копеек за литр.