Кабмин обязал АЗС заранее сообщать о повышении цен на самые популярные марки бензина и дизтопливо

Кабинет министров ввел обязательное декларирование намерения повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо более чем на 1%.
Соответствующее постановление 11 мая обнародовали на Правительственном портале.
Согласно документу, речь идет о бензине марок А-92 и А-95 и дизельном топливе, которые внесли в перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость.
Отныне о росте цен необходимо сообщать за 20 дней.
С начала мая в Украине начали расти цены на бензин, за 11 дней стоимость бензина А-95 поднялась на 45 копеек за литр.
- Напомним, 30 марта Антимонопольный комитет оштрафовал сети заправок из группы «Приват» на 4,7 миллиарда гривен за «антиконкурентные согласованные действия» при установлении цен на топливо в 2016 году. Во всей сети продавали бензин и дизельное топливо марки Keropur ENERGY (эксклюзивная марка «Укртатнафты») и в сети одновременно установили одинаковые цены — независимо от бренда АЗС и региона. Координировал эти действия «центр» в Днепре.
- Антимонопольный комитет также установил, что в частности «Укрнафта» закупала у компании «Укртатнафта» бензин и дизельное топливо по ценам выше, чем аналогичные импортные.
- В апреле 2020 года правительство ввело государственное регулирование цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость. В перечень вошли продовольственные товары, некоторые лекарства, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.