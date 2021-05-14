Кабмин ограничил наценку на топливо во время действия карантина

Кабинет министров ограничил наценки на топливо на период действия карантина.

Об этом сообщает Министерство экономического развития.

Предельная наценка составит не более 7 гривен на литр для дизельного топлива и не более 5 гривен на литр для бензина. Продавцам топлива придется учитывать это при установлении розничной цены на топливо на автозаправках.

«Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Правительство за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива. Но в то же время правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденного карантина», — заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Министр уверен, что предельный размер торговой надбавки сделает невозможной манипуляцию ценами и стабилизирует рынок розничной торговли топливом.

Как пишет «BBC Украина», решение правительства уже раскритиковали в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). По ее мнению, эти инициативы «неприемлемы в цивилизованной европейской стране и поспособствуют еще большей тенизации рынка».

Ассоциация отметила, что сейчас в рыночную цену топлива заложены не только средняя стоимость нефтепродуктов и предельные уровни торговой надбавки, но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменчивость курса валют, контроль качества и тому подобное.

«Поэтому, «ручное» регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктами потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций», — считают в ЕБА.