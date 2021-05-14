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Кабмин ограничил наценку на топливо во время действия карантина

Автор:
Олег Панфилович
Дата:
Кабмин ограничил наценку на топливо во время действия карантина

Фото УНИАН

Кабинет министров ограничил наценки на топливо на период действия карантина.

Об этом сообщает Министерство экономического развития.

Предельная наценка составит не более 7 гривен на литр для дизельного топлива и не более 5 гривен на литр для бензина. Продавцам топлива придется учитывать это при установлении розничной цены на топливо на автозаправках.

«Это ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях. Правительство за здоровую и прозрачную конкуренцию на рынке топлива. Но в то же время правительство должно защитить простых потребителей, которые и так пострадали от вынужденного карантина», — заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Министр уверен, что предельный размер торговой надбавки сделает невозможной манипуляцию ценами и стабилизирует рынок розничной торговли топливом.

Как пишет «BBC Украина», решение правительства уже раскритиковали в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА). По ее мнению, эти инициативы «неприемлемы в цивилизованной европейской стране и поспособствуют еще большей тенизации рынка».

Ассоциация отметила, что сейчас в рыночную цену топлива заложены не только средняя стоимость нефтепродуктов и предельные уровни торговой надбавки, но и расходы на транспортировку в Украине и за ее пределами, расходы на перевалку, хранение, сертификацию, изменчивость курса валют, контроль качества и тому подобное.

«Поэтому, «ручное» регулирование цен может уничтожить механизмы формирования цен, которые использовал прозрачный бизнес годами и создать кризис с непрогнозируемым обеспечением нефтепродуктами потребителей, остановку работы прозрачных автозаправочных станций», — считают в ЕБА.

  • 11 мая Кабинет министров ввел для АЗС обязательное декларирование намерения повысить розничные цены на бензин и дизельное топливо более чем на 1%.
  • В апреле 2020 правительство ввело государственное регулирование цен на товары, которые имеют существенную значимость. В перечень вошли продовольственные товары, отдельные лекарства, дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты.