Кабмин решил регулировать цены на бензин и многим это не нравится. А в других странах тоже так делают? Еще как! Вот примеры с трех разных континентов — с протестами, инфляцией и реформами

Венесуэла, 2016 год Предыстория: Цены на бензин в Венесуэле не менялись примерно 20 лет. В 1989 и 1996 году повышение цен на бензин спровоцировало национальные протесты. Это помогло прийти к власти социалисту Уго Чавесу в 1999 году. Опасаясь повторения беспорядков, Чавес искусственно сдерживал цены все 14 лет своего пребывания у власти. По такому же сценарию пошел и его преемник Николас Мадуро в 2013 году. Причины: В 2014 году мировые цены на нефть, основной экспортный товар Венесуэлы, резко упали. Экономика страны оказалась на грани дефолта. К концу 2015 года инфляция выросла до 180 процентов. В 2016 году Мадуро заявил, что «капиталисты развязали против Венесуэлы экономическую войну», поэтому он вынужден объявить чрезвычайное положение и повысить цены на бензин примерно в 60 раз — до 0,6 доллара за литр. Итоги: Толку от этого было мало. На госсубсидии нефтяным компаниям все равно уходили десятки миллиардов долларов. Чтобы компенсировать потери, Мадуро решил печать больше национальной валюты — боливара. Правда, печатать пришлось за рубежом, а это влекло дополнительные расходы. К 2018 году ВВП Венесуэлы упал на 18 процентов, а уровень инфляции стал одним из самых высоких в мировой истории — почти 1,7 миллиона процентов. Все это привело к дефициту продовольствия, лекарств и товаров первой необходимости. Экономический кризис перерос в политический. В начале 2019 года оппозиция во главе с главой парламента Венесуэлы Хуаном Гуайдо попыталась отстранить Мадуро от власти. Это спровоцировало масштабные протесты по всей стране с участием полиции и армии. Сотрудник считает банкноты на заправочной станции Petroleos de Venezuela SA в Каракасе, 3 августа 2018 года. Bloomberg / Contributor / Getty images Демонстранты протестуют против переписи транспортных средств для получения талонов на бензин по госценам в Каракасе, 3 августа 2018 года. Bloomberg / Contributor / Getty images Сотрудник считает банкноты на заправочной станции Petroleos de Venezuela SA в Каракасе, 3 августа 2018 года. Демонстранты протестуют против переписи транспортных средств для получения талонов на бензин по госценам в Каракасе, 3 августа 2018 года. Bloomberg / Contributor / Getty images

Франция, 2018 год Предыстория: Когда Эмманюэль Макрон пришел к власти в мае 2017 года, он поставил экологию в центр своей повестки дня. Чтобы стимулировать разработки в области экологически чистого топлива и возобновляемой энергетики, а также чтобы снизить зависимость экономики страны от цен на нефть, он решил повысить налоги на топливо. Причины: В течение 2017—2018 годов цены на бензин во Франции выросли примерно на 20 процентов. А на следующий, 2019 год правительство запланировало очередное повышение «зеленого» налога на топливо. В ноябре 2018 года многочисленное недовольство переросло в массовые акции, которые получили название «протесты «желтых жилетов». Для Франции это уникальное явление, впервые протесты спонтанно организовывались в соцсетях и не имели конкретного лидера. Итоги: В декабре 2018 года правительство отменило повышение налогов на топливо, но было уже поздно. Протесты, начавшиеся из-за повышения цен на бензин, быстро распространились по всей стране и обросли новыми требованиями: от снижения налогов и повышения зарплат до отставки президента и правительства. На акции вышли сотни тысяч человек, протесты переросли в столкновения с полицией, погромы магазинов и поджоги автомобилей. В столкновениях пострадали почти 4,5 тысячи человек, 11 — погибли в ходе протестов. Массовые акции проходили вплоть до конца 2019 года. И даже в марте 2020-го, несмотря на пандемию коронавируса, на протесты вышли несколько сотен «желтых жилетов». Демонстрация «желтых жилетов» в Париже, 9 февраля 2019 года. Omar Havana / Contributor / Getty Images Полицейские охраняют район перед Эйфелевой башней в Париже, где протестующие «желтые жилеты» подожгли автомобиль, 9 февраля 2019 года. Omar Havana / Contributor / Getty Images Демонстрация «желтых жилетов» в Париже, 9 февраля 2019 года. Полицейские охраняют район перед Эйфелевой башней в Париже, где протестующие «желтые жилеты» подожгли автомобиль, 9 февраля 2019 года. Omar Havana / Contributor / Getty Images

Как соцсети повлияли на протесты во Франции: Как вирусный ролик в Facebook породил протест «желтых жилетов», где нет лидеров и единых требований, но есть иллюминаты. Кратко пересказываем статью BuzzFeed

Саудовская Аравия, 2016 Предыстория: Саудовская Аравия занимает лидирующие места по добыче нефти в мире, а ее экономика более чем на 90 процентов зависит от нефтяного экспорта. Государство контролирует и добычу нефти, и цены на бензин в стране. И на то, чтобы поддерживать цены на низком уровне, из бюджета уходят десятки миллиардов долларов в год. Причины: Падение цен на нефть в 2014 году тоже ударило по Саудовской Аравии, но, конечно, не так, как по Венесуэле. И все же осенью 2015 года король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд представил пакет мер по экономии, например, запретил чиновникам покупать новые автомобили и отменил строительство нескольких футбольных стадионов. А стране впервые с 2007 года пришлось выйти на внешний рынок займов. Итоги: Цены на бензин все так же субсидировались государством, правда, пришлось их повысить с 0,16 до 0,24 доллара за литр. Но в королевской семье Саудовской Аравии все-таки пришли к выводу, что пора постепенно снижать зависимость экономики страны от нефти. И в 2016 году наследный принц Мохаммед бин Салман представил Saudi Vision 2030 — план по диверсификации экономики, то есть по освоению новых видов производства, выходу на новые рынки сбыта и развитию здравоохранения, образования, инфраструктуры, отдыха и туризма. А в начале 2021-го принц объявил, что в рамках этого плана в Саудовской Аравии построят новый экогород без автомобилей. Заправочная станция в Эр-Рияде, с начала пандемии коронавируса Саудовская Аравия каждый месяц обновляет цены на бензин, 19 мая 2020 года. Bloomberg / Contributor / Getty images Трубопроводы на предприятии по переработке сырой нефти крупнейшей госкомпании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, 12 октября 2019 года. Bloomberg / Contributor / Getty images Заправочная станция в Эр-Рияде, с начала пандемии коронавируса Саудовская Аравия каждый месяц обновляет цены на бензин, 19 мая 2020 года. Трубопроводы на предприятии по переработке сырой нефти крупнейшей госкомпании Saudi Aramco в Саудовской Аравии, 12 октября 2019 года. Bloomberg / Contributor / Getty images Мы никак не ограничиваем ваши донаты и будем рады любой помощи.