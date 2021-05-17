Сети АЗС Socar и KLO возобновили продажу премиального топлива

Сети автозаправочных станций KLO и SOCAR возобновляют продажу премиальных марок топлива после разъяснения Минэкономразвития о максимальной торговой надбавке.
Так в пресс-службе KLO сообщили, что с вечера воскресенья, 16 мая, возобновили продажу топлива VENTUS 95 и VENTUS Diesel.
Также в компании заверили, что восстанавливают действие купонов со скидками на горючее, которое остановили раньше.
К тому же возобновила продажу премиального бензина Nano 95 и дизельного топлива Nano Extro сеть SOCAR.
«Премиальное топливо доступно во всей сети наших АЗК уже сейчас. Условия программы лояльности в процессе настройки», — заявили в компании.
- 14 мая Кабинет министров ограничил наценки на топливо на период действия карантина. Предельная наценка составляет не более 7 гривен на литр для дизельного топлива и не более 5 гривен на литр для автомобильных бензинов. Продавцам горючего придется учитывать это при установлении розничной цены на топливо на автозаправках.
- 15 мая сети АЗС WOG, OKKO и KLO и другие прекратили продажу премиального бензина.