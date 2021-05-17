Сети АЗС Socar и KLO возобновили продажу премиального топлива

Сети автозаправочных станций KLO и SOCAR возобновляют продажу премиальных марок топлива после разъяснения Минэкономразвития о максимальной торговой надбавке.

Так в пресс-службе KLO сообщили, что с вечера воскресенья, 16 мая, возобновили продажу топлива VENTUS 95 и VENTUS Diesel.

Также в компании заверили, что восстанавливают действие купонов со скидками на горючее, которое остановили раньше.

К тому же возобновила продажу премиального бензина Nano 95 и дизельного топлива Nano Extro сеть SOCAR.

«Премиальное топливо доступно во всей сети наших АЗК уже сейчас. Условия программы лояльности в процессе настройки», — заявили в компании.