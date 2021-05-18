BIHUS.info отримав записи телефонних розмов Віктора Медведчука. У 2014-му він спілкувався з бойовиками, просив про зустрічі з Путіним і погоджував закони з його соратником — перша частина розслідування

За словами Віктора Медведчука, з червня 2014 року він регулярно спілкувався з новообраним президентом Петром Порошенком і бував у його Адміністрації. Про це Медведчук неодноразово по телефону розповідав керівництву так званих «ЛНР» і «ДНР».

Терористи ставили Медведчуку різного штибу умови, а він передавав їх Петру Порошенкові. Наприклад, тодішній «премʼєр-міністр» «ЛНР» Олексій Карякін влітку 2014-го погрожував збивати українські літаки і зажадав прибрати українську техніку від КПП «Ізварине». Медведчук запевнив його, що погодив це питання з Порошенком і техніка відійде. На записах, які потрапили в розпорядження журналістів, подібні ультиматуми української сторони Медведчук не озвучує — він завжди на боці бойовиків.

У Медведчука не було постійного прямого контакту з президентом Росії, його кумом Володимиром Путіним. Про особисті зустрічі з ним він домовлявся з главою служби його протоколу Володимиром Островенком і заступником голови Адміністрації Путіна Антоном Вайно. Бойовикам Медведчук казав, що веде переговори з санкції Петра Порошенка і Володимира Путіна.

Медведчук телефоном просив тодішнього «премʼєр-міністра» «ДНР» Олександра Бородая не атакувати будинок олігарха Ріната Ахметова. Бородай сказав, що не знає, хто напав на будинок, і пообіцяв допомогти розібратися в ситуації. До будинку Ахметова виїхали «військова поліція і прокуратура».

Медведчук просив свого помічника в Донецьку Дмитра Дорошенка заводити знайомства з місцевими бойовиками, в тому числі — з Павлом Губарєвим. Це допомогло Медведчуку зробити свій політичний проєкт «Український вибір» упізнаваним в місті. Трохи згодом Володимир Путін заявив, що він «вітає бажання Віктора Медведчука приїхати в Донецьк». Медведчук у червні 2014-го поїхав до Донецька на перемовини разом з экспрезидентом Леонідом Кучмою і представниками ОБСЄ.

Медведчук розмовляв з главою «Газпрому» Олексієм Міллером і міністром енергетики РФ Олександром Новаком. За словами Медведчука, він переконав головного [Петра Порошенка] «зняти всі питання». Очевидно, мова про газовий конфлікт між Україною і Росією в 2014 році, коли «Газпром» заявив, що більше не буде постачати в країну газ.

Медведчук через помічника Дмитра Дорошенка просив запевнити бойовиків, що вони отримають ті посади, які хочуть. Наприклад, ватажок «ЛНР» Валерій Болотов міг би стати губернатором. Медведчук у розмові з Дорошенком обіцяв, що бойовиків не будуть переслідувати, на Донбасі проведуть дострокові вибори, а російській армії нададуть коридор для виходу. Пізніше ці тези зʼявилися в «мирному плані Порошенка».

Медведчук на прохання заступника голови уряду РФ Дмитра Козака вирішував питання про постачання вугілля і електрики в анексований Крим.

Медведчук на прохання помічника Путіна Владислава Суркова готував законопроєкт про вільну економічну зону на Донбасі. Пізніше Петро Порошенко заявив, що готовий створити таку зону.