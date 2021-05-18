BIHUS.info получил записи телефонных разговоров Виктора Медведчука. В 2014-м он общался с боевиками, просил о встречах с Путиным и согласовывал законы с его соратником — первая часть расследования

По словам Виктора Медведчука, с июня 2014 года он регулярно общался с новоизбранным президентом Петром Порошенко и бывал в его Администрации. Об этом Медведчук неоднократно по телефону рассказывал руководству так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Террористы ставили Медведчуку разного рода условия, а он передавал их Петру Порошенко. Например, тогдашний «премьер-министр» «ЛНР» Алексей Карякин летом 2014-го угрожал сбивать украинские самолеты и потребовал убрать украинскую технику от КПП «Изварино». Медведчук заверил его, что согласовал этот вопрос с Порошенко и техника отойдет. На записях, которые попали в распоряжение журналистов, подобные ультиматумы украинской стороны Медведчук не озвучивает — он всегда на стороне боевиков.

У Медведчука не было постоянного прямого контакта с президентом России, его кумом Владимиром Путиным. О личных встречах с ним он договаривался с главой службы его протокола Владимиром Островенко и замглавы Администрации Путина Антоном Вайно. Боевикам Медведчук говорил, что ведет переговоры с санкции Петра Порошенко и Владимира Путина.

Медведчук по телефону просил тогдашнего «премьер-министра» «ДНР» Александра Бородая не атаковать дом олигарха Рината Ахметова. Бородай сказал, что не знает, кто напал на дом, и пообещал помочь разобраться в ситуации. К дому Ахметова выехали «военная полиция и прокуратура».

Медведчук просил своего помощника в Донецке Дмитрия Дорошенко заводить знакомства с местными боевиками, в том числе — Павлом Губаревым. Это помогло Медведчуку сделать свой политический проект «Украинский выбор» узнаваемым в городе. Чуть позже Владимир Путин заявил, что он «приветствует желание Виктора Медведчука приехать в Донецк». Медведчук в июне 2014-го поехал в Донецк вместе с экс-президентом Леонидом Кучмой и представителями ОБСЕ.

Медведчук разговаривал с главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром энергетики РФ Александром Новаком. По словам Медведчука, он убедил главного [Петра Порошенко] «снять все вопросы». Очевидно, речь о газовом конфликте между Украиной и Россией в 2014 году, когда «Газпром» заявил, что больше не будет поставлять в страну газ.

Медведчук через помощника Дмитрия Дорошенко просил заверить боевиков, что они получат те должности, которые хотят. Например, главарь «ЛНР» Валерий Болотов мог бы стать губернатором. Медведчук в разговоре с Дорошенко обещал, что боевиков не будут преследовать, на Донбассе проведут досрочные выборы, а российской армии дадут коридор для выхода. Позже эти тезисы появились в «мирном плане Порошенко».

Медведчук по просьбе замглавы правительства РФ Дмитрия Козака решал вопросы о поставке угля и электричества в аннексированный Крым.

Медведчук по просьбе помощника Путина Владислава Суркова готовил законопроект о свободной экономической зоне на Донбассе. Позже Петр Порошенко заявил, что готов создать такую зону.