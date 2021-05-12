Шлюб Білла і Мелінди Гейтс був на межі розпаду ще близько десяти років тому. А після розлучення Мелінда може обійти ексдружину глави Amazon і стати найбагатшою жінкою світу — за матеріалами NYT

Стосунки Мелінди і Білла Гейтс зіпсувались давно, але це приховували від публіки

У своїх нещодавно опублікованих мемуарах «Момент злету» Мелінда натякала, що «іноді відчувала себе обділеною увагою, коли виступала на одній сцені з чоловіком». Вона згадувала, як наприкінці 2012 року справа ледь не дійшла до розлучення.

Білл і Мелінда Гейтс пожертвували 100 мільйонів доларів на розвиток програми технологій в галузі охорони здоровʼя в Нью-Йорку, 2 грудня 1998 року. Getty Images

Усе через щорічний лист до благодійного фонду Білла і Мелінди Гейтс. У таких листах Білл зазвичай підбивав підсумки минулого року і визначав завдання на наступний. Але цього разу Мелінда попросила, щоб вони склали текст цього листа разом. «Я сказала йому, що є питання, де мій голос може вплинути, і в цих випадках я маю виступати — окремо або разом з ним. Я думала, ми повбиваємо одне одного. Було відчуття, що наш шлюб закінчиться просто зараз», — писала вона.

Зрештою лист вийшов тільки з підписом Білла, а компромісом стала невелика стаття Мелінди, яка додавалася до цього листа. Мелінда згадує, що «для нас це було великим випробуванням, і нам знадобилося багато часу, щоб домовитися».

Однак людина, яка близько знайома з Меліндою, розповіла NYT на умовах анонімності, що розбіжності подружжя нікуди не поділися. «Якщо спостерігати за мовою її тіла на публічних заходах, можна помітити, що вона незадоволена».

Свої розбрати Мелінда і Білл ніколи не виносили на публіку. Вони разом зʼявлялися на публічних заходах і разом влаштовували у своєму будинку щорічну вечерю для керівників Microsoft та інших бізнес-лідерів. Тому оголошення про їхнє розлучення стало повною несподіванкою навіть для співробітників їхнього благодійного фонду. «Люди були просто шоковані, вони просто оніміли. Після такого важкого року, коли всі працювали старанно, це схоже на удар нижче пояса», — розповів NYT один з колишніх керівників фонду.

Гейтс зі своєю дружиною Меліндою в Сенаті Кембриджського університету після того, як Білла удостоїли звання почесного доктора права, 12 червня 2009 року. Getty Images

Чому Мелінда і Білл вирішили оголосити про розлучення саме зараз — залишається загадкою. Тут міг зіграти свою роль і проведений разом карантин. Ще в березні минулого року пара поїхала до свого будинку на березі озера Вашингтон і почала вести усі справи виключно через відеозвʼязок. Уже наприкінці 2020-го обидва зізнавалися, що така різка зміна ритму життя їм не дуже подобається. А за словами людей з найближчого оточення пари, ще одним фактором могло стати те, що їхня молодша дочка днями закінчує старшу школу. «Часто це час переоцінки стосунків для пар і момент, коли партнери вирішують розійтися». А на підтвердження того, що їхні наміри серйозні, Мелінда вже повернула собі дівоче прізвище Френч.

У Мелінди і Білла різні інтереси у сфері благодійності

Благодійний фонд подружжя Гейтс зʼявився у 2000 році. Сьогодні це один з найбільших приватних фондів у світі з активами понад 50 мільярдів доларів. Спочатку Мелінда взяла на себе управлінські функції, а публічну роль — виступи, промови, заходи — залишила Біллу. «Я хотіла працювати за лаштунками», — говорила вона.

Усе змінилося у 2006 році, коли американський інвестор Воррен Баффетт пожертвував фонду рекордну суму — 31 мільйон доларів — і став його третім очільником нарівні з подружжям Гейтс. Тоді Мелінда вперше виступила на пресконференції від імені фонду. Для неї це стало поворотним моментом, після якого вона «захотіла взяти на себе більш помітну суспільну роль».