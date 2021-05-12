Брак Билла и Мелинды Гейтс был на грани распада еще около десяти лет назад. А после развода Мелинда может обойти экс-супругу главы Amazon и стать богатейшей женщиной мира — по материалам NYT

Отношения Мелинды и Билла Гейтс разладились давно, но это скрывали от публики

В своих недавно вышедших мемуарах «Момент взлета» Мелинда намекала, что «иногда чувствовала себя обделенной вниманием, когда выступала на одной сцене с мужем». Она вспоминала, как в конце 2012 года дело чуть не дошло до развода.

Билл и Мелинда Гейтс пожертвовали 100 миллионов долларов на развитие программы технологий в области здравоохранения в Нью-Йорке, 2 декабря 1998 года. Getty Images

Все из-за ежегодного письма в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. В таких письмах Билл обычно подводил итоги прошедшего года и определял повестку на следующий. Но в этот раз Мелинда попросила, чтобы они составили текст этого письма вместе. «Я сказала ему, что есть вопросы, где мой голос может оказать влияние, и в этих случаях я должна выступать — отдельно или вместе с ним. Я думала, мы поубиваем друг друга. Было чувство, что наш брак закончится прямо сейчас», — писала она.

В итоге письмо вышло только с подписью Билла, а компромиссом стала небольшая статья Мелинды, которая прилагалась к этому письму. Мелинда вспоминает, что «для нас это было большим испытанием, и нам потребовалось много времени, чтобы договориться».

Однако человек, близко знакомый с Мелиндой, рассказал NYT на условиях анонимности, что разногласия супругов никуда не делись. «Если наблюдать за языком ее тела на публичных мероприятиях, можно заметить, что она недовольна».

Свои разногласия Мелинда и Билл никогда не выносили на люди. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях и вместе устраивали в своем доме ежегодный ужин для руководителей Microsoft и других бизнес-лидеров. Поэтому объявление об их разводе стало полной неожиданностью даже для сотрудников их благотворительного фонда. «Люди были просто шокированы, они потеряли дар речи. После такого тяжелого года, когда все работали усердно, это похоже на удар ниже пояса», — рассказал NYT один из бывших руководителей фонда.

Гейтс со своей женой Мелиндой в Сенате Кембриджского университета после того, как Билла удостоили звания почетного доктора права, 12 июня 2009 года. Getty Images

Почему Мелинда и Билл решили объявить о разводе именно сейчас — остается загадкой. Тут мог сыграть роль и проведенный вместе карантин. Еще в марте прошлого года пара уехала в свой дом на берегу озера Вашингтон и стала вести все дела исключительно по видеосвязи. Уже в конце 2020-го оба признавались, что такое резкое изменение ритма жизни им не очень нравится. А по словам людей из ближайшего окружения пары, еще одним фактором могло стать то, что их младшая дочь буквально на днях заканчивает старшую школу. «Часто это время переоценки отношений для пар и момент, когда партнеры решают разойтись». А в подтверждение того, что их намерения серьезны, Мелинда уже вернула себе девичью фамилию Френч.

У Мелинды и Билла разные интересы в сфере благотворительности

Благотворительный фонд супругов Гейтс появился в 2000 году. Сегодня это один из крупнейших частных фондов в мире с активами более 50 миллиардов долларов. Изначально Мелинда взяла на себя управленческие функции, а публичную роль — выступления, речи, мероприятия — оставила Биллу. «Я хотела работать за кулисами», — говорила она.

Все изменилось в 2006 году, когда американский инвестор Уоррен Баффетт пожертвовал фонду рекордную сумму — 31 миллион долларов — и стал его третьим попечителем наравне с супругами Гейтс. Тогда Мелинда впервые выступила на пресс-конференции от имени фонда. Для нее это стало поворотным моментом, после которого она «захотела взять на себя более заметную общественную роль».