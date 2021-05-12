Брак Билла и Мелинды Гейтс был на грани распада еще около десяти лет назад. А после развода Мелинда может обойти экс-супругу главы Amazon и стать богатейшей женщиной мира — по материалам NYT

Отношения Мелинды и Билла Гейтс разладились давно, но это скрывали от публики
В своих недавно вышедших мемуарах «Момент взлета» Мелинда намекала, что «иногда чувствовала себя обделенной вниманием, когда выступала на одной сцене с мужем». Она вспоминала, как в конце 2012 года дело чуть не дошло до развода.
Все из-за ежегодного письма в благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс. В таких письмах Билл обычно подводил итоги прошедшего года и определял повестку на следующий. Но в этот раз Мелинда попросила, чтобы они составили текст этого письма вместе. «Я сказала ему, что есть вопросы, где мой голос может оказать влияние, и в этих случаях я должна выступать — отдельно или вместе с ним. Я думала, мы поубиваем друг друга. Было чувство, что наш брак закончится прямо сейчас», — писала она.
В итоге письмо вышло только с подписью Билла, а компромиссом стала небольшая статья Мелинды, которая прилагалась к этому письму. Мелинда вспоминает, что «для нас это было большим испытанием, и нам потребовалось много времени, чтобы договориться».
Однако человек, близко знакомый с Мелиндой, рассказал NYT на условиях анонимности, что разногласия супругов никуда не делись. «Если наблюдать за языком ее тела на публичных мероприятиях, можно заметить, что она недовольна».
Свои разногласия Мелинда и Билл никогда не выносили на люди. Они вместе появлялись на публичных мероприятиях и вместе устраивали в своем доме ежегодный ужин для руководителей Microsoft и других бизнес-лидеров. Поэтому объявление об их разводе стало полной неожиданностью даже для сотрудников их благотворительного фонда. «Люди были просто шокированы, они потеряли дар речи. После такого тяжелого года, когда все работали усердно, это похоже на удар ниже пояса», — рассказал NYT один из бывших руководителей фонда.
Почему Мелинда и Билл решили объявить о разводе именно сейчас — остается загадкой. Тут мог сыграть роль и проведенный вместе карантин. Еще в марте прошлого года пара уехала в свой дом на берегу озера Вашингтон и стала вести все дела исключительно по видеосвязи. Уже в конце 2020-го оба признавались, что такое резкое изменение ритма жизни им не очень нравится. А по словам людей из ближайшего окружения пары, еще одним фактором могло стать то, что их младшая дочь буквально на днях заканчивает старшую школу. «Часто это время переоценки отношений для пар и момент, когда партнеры решают разойтись». А в подтверждение того, что их намерения серьезны, Мелинда уже вернула себе девичью фамилию Френч.
У Мелинды и Билла разные интересы в сфере благотворительности
Благотворительный фонд супругов Гейтс появился в 2000 году. Сегодня это один из крупнейших частных фондов в мире с активами более 50 миллиардов долларов. Изначально Мелинда взяла на себя управленческие функции, а публичную роль — выступления, речи, мероприятия — оставила Биллу. «Я хотела работать за кулисами», — говорила она.
Все изменилось в 2006 году, когда американский инвестор Уоррен Баффетт пожертвовал фонду рекордную сумму — 31 миллион долларов — и стал его третьим попечителем наравне с супругами Гейтс. Тогда Мелинда впервые выступила на пресс-конференции от имени фонда. Для нее это стало поворотным моментом, после которого она «захотела взять на себя более заметную общественную роль».
В 2008 году Билл Гейтс объявил, что уходит с должности руководителя Microsoft, чтобы полностью посвятить себя благотворительности. Тогда в работе фонда возникла напряженность. Все из-за того, что Билл и Мелинда считали приоритетными разные направления. Он сосредоточился на здравоохранении, борьбе с изменениями климата и чистой энергии. Она — на гендерном равенстве и правах меньшинств.
Команда фонда получала огромный список разных задач. А некоторым приходилось совмещать несколько должностей в разных направлениях. Например, одна из сотрудниц — Анита Заиди — занимает должность директора по разработке вакцин и эпиднадзору и одновременно является президентом по вопросам гендерного равенства. В итоге и Билл, и Мелинда создали отдельные от фонда компании, где сосредоточились каждый на своем направлении.
«Мы по-прежнему верим в общую миссию и будем работать в фонде, но мы больше не верим, что сможем вместе расти как пара», — говорится в заявлении Билла и Мелинды об их разводе. По мнению сотрудников, супруги явно не хотят испортить репутацию фонда и подставить третьего попечителя Уоррена Баффетта. Как минимум потому, что заявление о разводе появилось через несколько дней после ежегодного выступления Баффетта в фонде и ему не пришлось отдуваться по этому вопросу.
Мелинда может последовать примеру Маккензи Скотт — бывшей жены основателя Amazon Джеффа Безоса
Маккензи Скотт и Джефф Безос развелись в 2019 году, после 25 лет брака. После развода Маккензи получила четверть собственности Джеффа в акциях Amazon стоимостью около 35 миллиардов долларов на то время. В прошлом году акции подскочили в цене, и Маккензи Скотт стала самой богатой женщиной мира с состоянием более 60 миллиардов долларов. Около двух миллиардов она уже пожертвовала в различные благотворительные организации.
Эта история явно не прошла мимо Мелинды Гейтс, ведь они с Маккензи работают над совместным проектом о правах женщин Equality Canʼt Wait Challenge.
По законам штата Вашингтон, где зарегистрирован брак Мелинды и Билла, семейное состояние положено делить поровну. А это около 130 миллиардов долларов. И пока что Мелинда идет по стопам Маккензи и в первый же день после объявления о разводе она получила акции на сумму более двух миллиардов долларов.
Нам не светит помощь ни от Билла, ни от Мелинды Гейтс, поэтому вся надежда на ваш донат!