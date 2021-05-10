WSJ узнала возможную причину развода Билла и Мелинды Гейтс. Поводом могли стать его контакты с Эпштейном

Американская газета The Wall Street Journal узнала подробности развода соучредителя Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды, которые прожили в браке 27 лет. Поводом могли быть контакты миллиардера с финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Об этом газета пишет со ссылкой на источники.

По данным издания, Мелинда Гейтс давно задумывалась о разводе и как минимум с 2019 году обсуждала это с юристами. Она заявляла, что их брак «безповоротно разрушен».

По словам бывшего сотрудника благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, контакты ее мужа с Эпштейном были «одним из источников беспокойства». Ее опасения по этому поводу возникли еще раньше — в 2013 году.

Пресс-секретарь Гейтса в комментарии The New York Times в 2019 году заявляла, что Билл встречался с Эпштейном несколько раз, чтобы обсудить благотворительность. По ее словам, миллиардер жалеет об этих встречах и признает их ошибкой. Сам бизнесмен тоже утверждал, что у него не было ни деловых, ни дружеских связей с Эпштейном.

Напомним, Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе 3 мая. Причину такого решения супруги не назвали. В этот же день в отчетах холдинга Гейтса Cascade Investment появились существенные изменения — Мелинда получила акции на сумму более $2 млрд.

Билл и Мелинда Гейтс познакомились в 1987 году в компании Microsoft. В 1994 году они устроили свадьбу на Гавайях.

Что известно о Эпштейне?

Джеффри Эпштейна впервые арестовали в 2008 году. Он был осужден за секс с несовершеннолетними и за организацию проституции. После 13 месяцев в тюрьме финансист заключил сделку с прокуратурой и вышел на свободу. В 2019 году ему предъявили новые обвинения — в торговле людьми.

В начале июля стало известно, что ФБР обнаружило в записной книге Эпштейна тысячи имен известных людей, политиков, кинозвезд и бизнесменов. В частности, имена бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, лидера группы The Rolling Stones Мика Джаггера, миллиардера Ричарда Брэнсона, барона и политика из Лейбористской партии Питера Мандельсона, герцогини Йоркской Сары Фергюсон и других известных лиц Соединенного Королевства. Это запустило череду обвинений и подозрений в адрес известных личностей в том, что они могли пользоваться услугами Эпштейна.

Миллиардера задержали 7 июля, а уже 10 августа Эпштейн совершил самоубийство в тюрьме. Его тело нашли в камере, где он отбывал наказание.